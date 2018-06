Fosterová pomlouvá rodičovství hollywoodských hvězd

V rozhovoru pro časopis Premiere Fosterová prohlásila, že ona má rodičovské povinnosti ráda. Svobodná matka dvou synů, tříletého Charlese a pětiměsíčního Kita, se prý snaží žít co nejnormálnější život.

"Někteří herci platí lidi, aby jim vybírali poštu a venčili psy a vyzvedávali děti ze školy. Ale to jsou jejich životy," upozorňuje Fosterová. "Platit někomu, aby za mě žil můj život a já mohla pracovat víc? To mu radši zaplatím, aby on pracoval za

mě," soudí herečka, která se naposledy objevila na plátně v historickém snímku Anna a král z roku 1999.

Devětatřicetiletá hollywoodská intelektuálka Fosterová, která má údajně IQ 140, hraje ve filmech již od deseti let. V roce 1976 získala v Cannes hlavní cenu Zlatou palmu za roli ve filmu Taxikář. Je také držitelkou dvou Oscarů za snímky Znásilnění (1988) a Mlčení jehňátek (1991). V současné době