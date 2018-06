Fosterová nebude dětem v pátrání po otci bránit

"O dárci spermatu vím jen hodně málo. Je to ale určitě atraktivní muž a pokud je mu Charlie aspoň trošku podobný, tak musí být i nadmíru krásný," usmívá se herečka.Atraktivitu neznámého mladíka doplňuje také jeho IQ přes 160 bodů.Jodie přiznala, že sama o zjišťování jeho totožnosti nikdy nepřemýšlela. "Nevím vlastně ani, jestli je to vůbec možné. Asi bych musela pátrat na vlastní pěst, protože lékaři mají podobné údaje zakázáno sdělovat," řekla Fosterová. Hned ale dodala, že pokud budou chtít její děti tatínka poznat, určitě jim v tom bránit nebude. "Nevidím žádný důvod, proč by ho neměly jednou znát. I když zastávám názor, že otce dělá z muže jeho péče o děti, poznat neznámého člověka, jehož krev koluje ve vašem těle, to musí být opravdu vzrušující. A právě ten okamžik nechci svým synům odepřít," uvažuje Jodie.Nyní se nad těmito věcmi ovšem blíže nezamýšlí. "Až to přijde, tak to přijde. Určitě mi nebude dělat problémy, vysvětlit Charliemu v deseti letech, jak se dostal na svět a kde je jeho tatínek. Šetrným způsobem se dozví celou pravdu. Nemá smysl nic zatajovat. Děti lež stejně nakonec odhalí," dodala diva.