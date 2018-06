Formanovi se stěhují do Španělska

Pokud vše dobře dopadne, bude tam od září točit svůj příští film. Sám ovšem říká: „Dokud nebudu stát s kamerou na place, nebudu si jistý.“ V poslední době totiž připravoval dva filmové projekty a oba byly posléze zrušeny. Při přípravě Špatné zprávy se neshodl se studiem na obsazení a projekt Svíce dohořívají „pohřbil“ producent.

Takové situace zná Forman už z minulosti. Když chtěl točit film o takzvaném japonském zázraku, který připravoval několik let, musel se rovněž ze dne na den vyrovnat se zklamáním. Jedna z japonských institucí mu totiž na poslední chvíli nedala souhlas k natáčení v jejich prostorách. Tenkrát řekl, že už nikdy nevsadí na jednu kartu. A jak vidět, svého prohlášení se drží. Díky tomu dnes sune ke startu další projekt. Pracovní název má Goyovi duchové a scénář k němu napsal Miloš Forman s Jeanem–Claudem Carrierem.

Producentem je Saul Zaentz, se kterým režisér spolupracoval už na Přeletu nad kukaččím hnízdem a Amadeovi. Hlavní mužskou postavu, kterou kupodivu není Goya, svěřil nové španělské hvězdě Javieru Bardemovi. Ten hrál například v oscarovém filmu Hlas moře nebo ve snímku Než se setmí, za nějž byl nominován na Oscara i Zlatý glóbus. Ženský part získala Natalie Portman, která Formana okouzlila už ve filmu Návrat do Cold Mountain. Když ji viděl ve snímku Na dotek, rozhodl se pro ni definitivně. Představitele španělského malíře však zatím hledá. Obsazení je tentokrát v jeho rukou, neboť jde o nezávislý film. Točit se bude celý v Evropě, odkud je také financovaný.

Nejen pro Formana, ale i pro jeho rodinu, manželku Martinu a šestiletá dvojčata Jima a Andyho, to znamená stěhování do Španělska a poté do Anglie, kde by se dělala celá postprodukce. Formanovi už dětem vyhlídli v Madridu britskou školku, která se drží stejných osnov, jako ta jejich původní v Americe. Navíc se tam „setkají“ se svým rodinným přítelem Alešem Brychtou. Jeho obrázkové učebnice jsou totiž v tamní školce hlavní učební pomůckou.

Alešův otec, výtvarník Jan Brychta, patří k nejbližším Formanovým přátelům. Léta mu posílá dopisy v ručně malovaných obálkách, které jsou samy o sobě výtvarným dílem. Forman má také většinu z nich zarámovaných a rozvěšených jak po svém domě v Connecticutu, tak ve svém bytě v New Yorku.