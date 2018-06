Formanová: pěstěná dáma, ale chybí jí pořádný kabát

(Po rozkliknutí získáte větší formát snímku)

Martina Formanová přijela do Prahy propagovat svou novou knihu. Matka devítiletých dvojčat už dlouho žije v Americe, ale je na ní stále něco starosvětského, klasického, evropského. Sama přiznala, že si ani po tolika letech na Spojené státy nezvykla. Profesionální manželka, spisovatelka a budoucí psycholožka je pěstěná dáma, která sice není oblečená a namalovaná podle trendů, ale má svůj styl. Ubrala bych možná na lehce "marfuší" tvářence. Martina se oblékla od hlavy až k patě do černé barvy, takže se to trošku slévá. Vyměnila bych ten upnutý svetr za nějaký pěkný kabát.

Klára Medková se ve společnosti moc neobjevuje, stará se spíše o svého roztomilého fotbalistu Radka Kováče. Nyní ale udělala výjimku a provětrala legendární kabátek do deště Burberry (na štítek nevidím, ale předpokládám, že je "pravý"). Tahle luxusní pláštěnka si ukradne všechnu pozornost, takže se stejně jako Klára nemusíte bát vyjít si "ohne make-up". V tom případě si ji ale raději vůbec nesvlékejte!

Modelka Petra Faltýnová se oblékla tak nějak dvojace, do tepla i zimy. Krátký smetanový svetřík (moc hezký mimochodem) si pro jistotu ještě přihřála huňatou šálou. Tyrkysová sukně, holé nohy a především ta velmi letní proutěná kabelka zase naznačují, že se Petra právě vrátila z dovolené u moře. Což ale nevím jistě. Zajímalo by mě, jak je to vlastně s ní a Ručinským, chodí spolu ještě? Aha, teď to čtu: "Faltýnová prosí: Růčo, uděláš mi dítě?". A mně, Růčo? :)

