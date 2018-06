Forman probíral s Topolánkem fotbal, oba fandí Bohemce

Obvyklé téma všech mužů Forman s Topolánkem probrali, když se potkali na úvodním ceremoniálu 44. mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech. Oba s sebou měli své drahé polovičky oblečené

do drahých modelů.

Expremiér Mirek Topolánek s partnerkou Lucií Talmanovou se vítají s manželkou Miloše Formana

Lucie Talmanová oblékla šaty barvy lila své oblíbené značky Gucci, Formanová vsadila na černou barvu a model La Perla. A udělala dobře, v sukni se prý cítila pohodlně. "Připadám si, jako bych byla v teplácích, skoro ji na sobě necítím. La Perla dělá hlavně spodní prádlo a tahle blůza a sukně patří k jejich povedeným večerním kouskům," říká Formanová.

Manželé dorazili do Česka samozřejmě i se svými dvěma syny, kteří ovšem na slavnostním večeru chyběli. "Bylo by to pro ně dlouhé," vysvětluje manželka slavného režiséra, který přijel představit svůj film Dobře placená procházka. Premiéry podle své ženy prožívá a potřebuje ji mít po svém boku. "Jsem takový doprovod a jenom se snažím, aby se děti bavily a aby se jim tady líbilo. Jsme doma každý rok a už tady mají i kamarády," říká Formanová.

Na své přátele se pokaždé těší i slavní manželé. "Zrovna festival je například skvělá příležitost potkat se s několika známými najednou. Na které se těší nejvíc, se prý říct nedá. "Ráda třeba vidím své kamarády z FAMU, taky tady máme Evičku Holubovou, režiséra Ondříčka, je jich hrozně moc. Spíš je problém vtěsnat je do toho mála času tady," povzdychla si Formanová.

V září sem bývalá Gottova milenka přijede znovu, na český trh uvede totiž svoji novou knihu. "Je to příběh holky, která emigrovala a pak se vrací zpátky. Chtěla jsem zhodnotit nějaké své zkušenosti, snad to bude zábavné," uzavírá.