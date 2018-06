Foretovi na SuperStar vozí fanoušky

„Každý týden musíme s Michaelem jezdit do Prahy, kam zároveň vozíme i jeho fanoušky, protože víme, že bez nich by to nešlo. Na druhou stranu to hodně leze do peněz, ale určitě toho nelituju. Michaela chceme podpořit. Že bychom však ze SuperStar šíleli, to zase ne. I kdyby vypadl v dalším kole, byl by to úspěch,“ říká Michaelův tatínek Ivo.

Nemyslí si o synovi, že je excelentní zpěvák, ale připouští, že se může jednou vypracovat. „Je mu teprve osmnáct let a jednou by se mohl dostat na slušnou úroveň a zpívat anglicky třeba i v zahraničí, protože ho ten jazyk baví,“ říká Foret, který se před lety sám věnoval zpěvu.

Účinkoval kdysi v regionální kapele, která hrávala na plesech nebo šibřinkách. Michaela někdy brával s sebou. „Už když mu byli tři roky, sápal se po mikrofonu a chtěl zpívat svoje dětské písničky. Pak ho to chytlo a nepustilo až do dneška,“ vzpomíná Ivo Foret.