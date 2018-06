Foretovi hrozí půl roku ticha, nešetří nemocné hlasivky

"Poprvé v životě mám zánět hlasivek, je to pro mě hodně nepříjemná zkušenost. Není to ani důsledek nachlazení, ale spíš únavy a vyčerpání. Od září, kdy jsem začal zkoušet roli v Dětech ráje a mimoto měl další pracovní povinnosti, dostaly moje hlasivky hodně zabrat. Teď mě nejlepší foniotrička v Praze, paní doktorka Zuzana Veldová, která si mě vzala do parády, i můj profesor zpěvu Eda Klezla varují, že jestli hlasivkám nedopřeju hlasový klid, může mi v nich prasknout nějaká cévka a taky nemusím třeba půl roku mluvit," říká zpěvák.



Na konci roku má ale nejvíc práce a tak dobře míněné rady nemůže akceptovat. Chodí alespoň na obstřiky, bere antibiotika a když je úplně nejhůř, zpívá na half playback. Stejně jako o víkendu na volbě nejkrásnější dívky v Havířově nebo na pondělním charitativním vánočním koncertě pro Fond ohrožených dětí na Hradčanském náměstí v Praze.

David Deyl Helena Vondráčková





"Radši zpívám živě, nejsem zvyklý zpívat na poloviční playback, ale teď už to vážně nešlo. Obě to byly fajn akce, zvlášť ta pražská, vánočně laděná. Sešli jsme se tam s Helenou Vondráčkovou, Martinou Balogovou, Martinem France a Davidem Daylem. Jenom byla hrozná zima, která mi asi taky zrovna moc neprospěla," líčí Foret.

Momentálně už je u rodičů na Moravě, kde stráví Vánoce a bude hlasový klid dodržovat. Ne však moc dlouho. Už 27. prosince má totiž vystupovat opět v Dětech ráje. Pracovní pro něj bude i Silvestr, vrátí se na Moravu, aby vystoupil na půlnočním koncertě v Prostějově, kde se otevírá nový hudební klub.