Foret křtil nové album, kmotr Soukup měl výpadky paměti

Soukup si nepamatoval, že první Foretovo album produkoval on sám. "Byl jsem hrozně překvapený, když mi to Michael připomněl. Musel jsem se ho ptát, jestli si je opravdu jistý, že jsem to byl já. Úplně jsem na to zapomněl," smál se Soukup.

To ale nebyla jediná perla, kterou Ondřej vypustil z úst. Při samotném křtu nového CD s názvem Uvnitř vyslovil přání, aby se album hodně kradlo. "On si dneska desku skoro nikdo nekoupí. V současné době se všechno hlavně stahuje z internetu. Tak ti Michale přeji, aby se tvých cédéček tímto způsobem nakradlo co nejvíc, protože to je dneska vlastně měřítko úspěchu," řekl.

I přesto všechno byl ale Michael celý večer v dobré náladě a přítomným hostům dopřál ochutnávku několika písní z nové desky. "Před dvěma lety jsem se stáhl z očí veřejnosti a začal na sobě pracovat. Začal jsem psát vlastní písně a texty a studovat. Loni v létě jsem narazil na fajn lidi a s nimi jsem dal dohromady Uvnitř. Sám za sebe říkám, že jsem pro to udělal maximum, a myslím, že je to na výsledku znát," svěřil se iDNES.cz Michael.

Své nové písničky se Michael chystá prezentovat v létě na festivalech, slavnostech a jiných akcích. Jestli vyrazí na celorepublikové turné, je podmíněno především tím, jak se deska ujme a jak ji budou lidé brát.



Zpívání s kapelou se ale hodlá věnovat naplno, stejně jako studiu na vysoké škole, kam se od příštího roku chystá. V současné době ještě studuje konzervatoř, obor muzikál. Je to ale paradoxní: i když Michael tento obor studuje, nikdy neměl k muzikálu blíž než pár metrů, když šel zrovna kolem divadla.

"Neříkám, že mě muzikál neláká, ale rád bych šel do něčeho, co by mě opravdu bavilo tělem i duší. Nechci lézt do muzikálu jen proto, že mi zrovna dochází peníze. Rád bych zkusil třeba nějakou rockovou operu nebo něco stylově mně bližšího," uzavírá Foret.

Slavnostního křtu se zúčastnil také Marek Ztracený, Martin France či herečka Eva Ujfaluši.