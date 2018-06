Foret: Filip byl nejlepší kamarád

ODPOVĚDI MICHAELA FORETA NAJDETE - ZDE

"Když přišlo Filipovo vyřazení, začal pomlouvat a kritizovat lidi kolem sebe. Nejvíc jsem to odnesl já.Zřejmě měl zlost,že vypadl dříve,než já,což mě mrzí. Nechtěl jsem být za každou cenu první a nejlepší, což se o Filipovi říct nedá, "uvedl Foret na vysvětlenou.

Ještě předtím, než Foret v neděli vypadl na písničce ze Semaforu, poskytl exkluzívní rozhovor deníku MF DNES.

* Co si říkáte, když se podíváte do zrcadla?

Zrcadlo, zrcadlo, kdo je na světě nejkrásnější? Ne, to ne. Do zrcadla se radši moc nedívám, nechci mít noční můry.

* Ale... To vám nevěřím.

Fakt, věřte. Říkám si, že nejsem zrovna krasavec, hlavně po ránu. Ale je pravda, že se snažím vypadat dobře.

* To je vidět. Jsou lidé, kteří vám vyčítají ty neustálé úsměvy a pusinky do kamer. Souhlasíte s nimi?

Ať si vyčítají, to je jejich problém. Tyhle rádce neposlouchám. Jestli se směju nebo mračím, to je moje věc. Vzhled znamená v showbyznysu hodně, ale nejdůležitější pro mě není. Fakt ne.

* Kolik vám bylo, když jste si řekl: Budu zpěvák?

Každému říkám, že jsem zpíval už mamince v bříšku, ale to je blbost. Když mi bylo dvanáct, jel jsem do Prahy na koncert skupiny Cranberries. Viděl jsem jejich zpěvačku Dolores O'Riordanovou a uvědomil jsem si, že chci dělat přesně to, co ona. Takhle bavit lidi.

* Jaké lidi konkrétně? Od porotců padaly výtky, že budete zpívat pouze pro patnáctileté dívky.

Jo? To jsem ani neslyšel. Chci dělat hudbu, která by chytla patnáctileté holky, desetileté kluky i důchodce.

* Dobře, zajímá mě váš hudební vkus. Která tři cédéčka jste si naposledy přehrál?

Bylo to dneska v autobuse cestou do Prahy. Anastacia, Sade a kytarista Richie Sambura z Bon Jovi.

* Máte oblíbenou písničku?

Těch je hodně, třeba High Hopes od Pink Floyd.

* Říkejte první věci, které vás napadnou. Kabát.

Vtip o blondýnce, která má ucho u skříně a poslouchá. Kabáty.

* Madonna.

Film. A osobnost, která v pop-music už možná nebude. Ne že by byla fenomenální zpěvačka, ale před mnoha lety dala směr, který se dnes spousta holek snaží napodobovat. Přitom ona sama se pořád drží a většinou je válcuje. No a jestli myslíte jako ženská, tak se mi zas tak moc nelíbí.

* Michal David.

Discopříběh. A dobré názory na hudbu.

* Michal Horáček.

Hegerová, Hapka.

* Když už jsme u šéfa poroty, tak on společně s Eduardem Klezlou není zrovna váš fanoušek. Proč myslíte?

Proč myslíte vy?

* Protože poslouchám, co říkají.

To ale musíte brát s rezervou. Je to show, a kdyby mě každý chválil a říkal, jak jsem dobrý, byla by hrozná nuda. Když mi řeknou, že zpívám jak opelichané kuře, lidi se aspoň pobaví.

* Kdybyste si z těch čtyř měl vybrat, koho byste pozval na kafe?

Všechny nebo žádného.

* Diplomat. Už máte představu, jakou byste chtěl vydat desku?

Mám, ale to je další téma, které bych si chtěl nechat pro sebe.

* Anglická? Česká?

Tak napůl.

Vyhrál jsem koš hamburgrů

* Při první řadě SuperStar jste vypadl hned v konkurzu. Zvolil jste tentokrát jinou taktiku?

Míň jsem se tím nervoval. Přišel jsem, zazpíval a nedělal si s tím velkou hlavu. Předloni jsem trénoval dva měsíce dopředu. Zkoušel jsem, jak tam přijdu, jak se uvedu, jak zazpívám. Možná právě to byl důvod, proč jsem vypadl.

* Ze zpěvu jste nosil jedničky?

Učitelka na základce byla jako moje třetí babička. Hrozně hodná. Když se zpívalo, byla to vždycky jednička. Když se zkoušely noty nebo životopisy skladatelů, tak to bylo horší.

* Pojďte se trochu představit. Jste z Prostějova, ale vlastně ne úplně přímo z Prostějova.

Žil jsem tam do patnácti. Před třemi lety jsme se přestěhovali do Křenůvek, což je malá vesnice deset kilometrů od Prostějova. Máme dům dvacet metrů od lesa a je tam pohoda. Každý den mi tam chodí patnáct dvacet dopisů od fanynek.

* Co vás zajímá kromě zpěvu? A nemluvte o malování, na ně dojde řeč za chvíli.

Ani bych o něm nemluvil, malování mě zas tak nezajímá. Není to tak, že bych seděl a každý den maloval obrazy. Možná jednou za půl roku. Zajímá mě sport - lyžování, tenis, pět let jsem dělal atletiku.

* Prý jste byl nejrychlejší běžec na okrese. Říkal to váš otec.

To jestli slyší trenér... Táta přehání, ale je fakt, že mi to běhalo dobře. Kdybych nezpíval, asi bych u atletiky zůstal. Šedesátku jsem měl ve čtrnácti za 7,5.

* To jde. Co vaše kariéra modela? Už skončila?

Ona ani nezačala. Když mi bylo patnáct, byl jsem půl roku v modelingové agentuře. Chtěl jsem si zkusit život v Praze, ale nějak mě to nechytlo. Nechtělo se mi dojíždět 250 kilometrů na přehlídky.

* Co vás baví na módě?

Hlavně originalita. Můžete vyjít v něčem novém, lidi na vás koukají, říkají si "Ježiš, co to má na sobě, to bych si nikdy nevzal", a za půl roku to mají taky. Třeba ošoupané džíny, ty před pěti lety nikdo neměl, říkalo se, že jsou staré a hnusné. Bohužel jsou Češi v tomhle dost usedlí. Každý by si měl hledět toho, co nosí sám, a nekritizovat druhé.

* Rád nakupujete oblečení?

Nenávidím chození po velkých obchodech, ale mám hrozně rád malé butiky. Nejlíp se mi nakupuje v Itálii. Jdu tam po ulici a v každém obchodě najdu parádní hadry.

* Tak zkusme to malování. Bavilo vás vždycky?

Už ve školce. Když mi bylo šest, pořádali takovou soutěž v McDonald's. Nakreslil jsem postavičku Goofyho a vyhrál jsem koš hamburgrů. A k tomu tričko.

* Slušný začátek. Co bylo dál?

Jednou jsem šel v Praze po Karlově mostě a viděl tam malíře, kteří byli schopni udělat portrét za pár minut. Stál jsem u nich a říkal si, že to musím zkusit. Přišel jsem domů, vzal si časopis, vystřihl si fotku Anastacie a začal kreslil. Je to tak čtyři roky zpátky a kreslil jsem ji dva měsíce. Jeden den jsem si sedl a namaloval třeba oko.

Jsem upřímnej a hodnej

* Kdybych vám dal papír s uhlíkem a chtěl, abyste namaloval superstar, kdo by to byl?

Právě Anastacia, to je můj ideál. Bojovnice. Chce dělat svoji hudbu, nikam se nedere a hodně si toho prožila. Měří jen 159 centimetrů, ale má obrovský hlas. Na koncertech se nevyžívá v laserech, mlhách nebo jiných efektech, ale během pár vteřin dokáže lidi pobavit i rozbrečet.

* Rozbrečet? Kdy jste naposledy brečel?

Z únavy, z nervů, ze stresu, z tlaku, když vypadla Kristýna Peterková. Všechno mi přišlo drsné a nespravedlivé.

* Co vás tedy na SuperStar štve?

Že nemám volný čas. Dřív jsem přišel domů, díval jsem se na televizi, nudil se, ale to už teď nikdy nebudu. Nemůžu si jít zahrát tenis, nemůžu jít běhat, ale uvědomuju si, že je to proto, abych si vybudoval kariéru. Jsem celý týden zavřený v hotelu, ležím tam a říkám si, že je to všechno škaredé a hnusné. Ale ráno už jsem zase v pohodě.

* Musel jste přerušit studium na obchodní akademii, kde jste ve třetím ročníku. Z čeho jste naposledy dostal pětku?

Byla to pětiminutovka z účetnictví. Takže, paní učitelko Lošťáková, příště si tu pětku rozmyslete! (směje se) Ale vážně. Ona nás zkouší, protože chce, abychom uměli. A já nejsem typ, který by každý den seděl a účtoval.

* Tak jaký jste typ?

Kolikrát mám chvilky, kdy přemýšlím, jestli do showbyznysu vůbec patřím. Možná vypadám jako nagelovanej frajírek, ale nejsem. Jsem upřímnej, důvěřivej, hodnej a k tomu všemu ještě neberu drogy. Tak co bych tam dělal... Ale snad se časem otrkám a zapadnu. Teda nemyslím v těch drogách.

* Máte špatné vlastnosti?

Jsem jedináček, ne rozmazlenej, ale drzej na rodiče. Nevidím si do huby. Kolikrát něco řeknu, myslím to úplně jinak a někomu tím ublížím. V tom jsem po dědovi.

* A vaše přítelkyně by měla být jaká? Pokud vím, jste teď sám.

Určitě by měla být hezká. Mám rád holky, které jsou navenek drsné, bojovnice, ale uvnitř jsou přitom křehké.

* Jaké má člověk v osmnácti letech starosti?

Přemýšlím, co se mnou bude po soutěži, jak si uspořádám život. Teď jsme všichni trochu rozmazlováni. Pořád nás vozí, máme hotel, ale pak se ze dne na den budeme muset starat sami. Taky nevím, jak to udělám se školou. Mám rok před maturitou.

* Těmi starostmi jsem myslel i něco jiného. Zajímá vás třeba politika?

Kdybych seděl doma a nudil se, možná by mě zajímala. Takhle ne, ale mám rád třeba Kotel. Ne díky politikům, ale díky tomu, že je to živá talkshow s lidmi.

* Je vám osmnáct. Půjdete volit?

Ne, to mě nebere. Nechám to na lidech, kteří tomu rozumějí. Na politiku se mě radši neptejte.

* Dobrá. Kdo jsou pro vás osobnosti, kterých si vážíte?

Rodiče a pak každý, kdo někam posunul muziku. Freddie Mercury, Beatles, Elvis Presley. Jestli myslíte u nás, tak Věra Špinarová, Marie Rottrová, Petr Janda a Pavol Habera.

* Pěkně jste vyjmenoval ty, co vás někde pochválili... Když si zpíváte jejich písničky, je to v koupelně?

Tam ne, tam chci mít klid. Lehnu si do vany, voda teče, na nic nemyslím, ani nezpívám.

* Pane jo, romantik.

Vůbec ne. I když... Na svíčky moc nejsem, ale třeba západ slunce mě bere hodně.



Michael Foret

Věk 18

Povolání student obch. akademie

Bydliště Křenůvky (Prostějov)

Postoupil 27. března







Dvě tváře Michaela Foreta Existují dva Michaelové Foretové. Ten první, když je nablízku kamera nebo fotoaparát, ten druhý, když světla zhasnou. Ten první předvádí něco, co byste od osmnáctiletého člověka absolutně nečekali. Každý vlásek musí mít správný směr a každý pohled do objektivu musí být dokonalý.

„Nemám mezi zubama drobek? Právě jsem jedl sušenku,“ směje se, a aby měl jistotu, mrkne do zpětného zrcátka u auta. Ale pak televizní štáb odjede, fotografka sbalí věci a nastoupí Foret číslo dvě. Bavím se s ním, kdo má jaké rodiče a kdo komu fandí v tenise. Oči mu září a oba se shodneme na Samprasovi. Tedy když ještě hrál, samozřejmě. „Povídej mi, jak to vypadá ve Wimbledonu, moc bych tam chtěl jet,“ zajímá ho. Strávil jsem s ním čtyři hodiny, a byly to fajn čtyři hodiny. Odpovědi v rozhovoru byly sice diplomatické, ale co... Vždyť je s kariérou teprve na začátku a mluvit byl doteď zvyklý leda tak před tabulí. Co chceš změnit na české hudbě? "To si nechám pro sebe." Jaká bude tvoje deska? "O tom bych nerad mluvil." Pak se však diktafon zastaví a znovu je tu Foret 2. "Ty, Marťo, ten Suchý, Šlitr, to bude v neděli peklo." Po tak krátkém čase si netroufnu říct, který Foret je ten pravý. Vsadil bych na druhého, ale ani ten první mi zpětně nevadí. Je mu osmnáct, dostal šanci a chce ji využít. Chce něco dokázat a dobře ví, že mu každý úsměv může přinést desítky hlasů.

Co o něm řekla porota - čtěte ZDE