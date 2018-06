Ford pozoruje Calistu i na toaletě

Nutno podotknout, že na očích ji skutečně má téměř na každém kroku. Tedy alespoň ve své londýnské rezidenci.

Šedesátiletý Ford si totiž nechal fotografiemi své milované vytapetovat téměř celý dům - včetně schodiště, vstupní haly a toalety.

"Začal jsem s tím nejdříve jen v ložnici. Tam jsem si vylepil obrázky, na kterých je Calista ve všech možných oblečcích a dokonce i v poněkud odvážnějších," prozradil s úsměvem herec.

Pak přišla na řadu tělocvična a Harrison se nezastavil ani před dětským pokojem, který patří dvouletému Liamovi, kterého osmatřicetiletá Flockhartová před několika měsíci adoptovala.

Jak se na fakt, že její fotky zdobí celý mnohapokojový byt, divá samotná hvězda seriálu Ally McBealová, se bohužel neví. Jak ale prozradil nejmenovaný přítel hvězdného páru, jde o fotografie vskutku povedené: "Calista se rozhodně nemá za co stydět. Vypadá na nich naprosto neuvěřitelně. Ačkoliv jsem se zprvu domníval, že něco podobného musí nutně vypadat jako kýč, nyní bych to spíše označil za vcelku povedené a především originální umění. Myslím, že to jen tak u někoho nenajdete."