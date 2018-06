Fondová přiznala sexuální orgie

Oscarová herečka tvrdí, že její francouzský choť zvával k postelovým hrátkám ještě další ženy. Vadima popisuje jako "krutého misogyna".

Režisér, za kterého byla Fondová vdaná v letech 1967-1973, podle ní dokonce jednou zavolal eskortní službu a objednal si domů "krásnou rusovlásku" k sexu ve třech.

Nyní sedmašedesátiletá herečka údajně s návrhy svého manžela souhlasila proto, že Vadim, který měl před ní za ženu Brigitte Bardotovou, hrál na její nízké sebevědomí.

"Zdá se to šokující, ale udělala jsem to, neboť jsem sama sebe přesvědčovala, že to je v pořádku. I když mne bodalo u srdce."

Šeptanda o sexuálních orgiích za účasti Fondové a Vadima, jenž zemřel v roce 2000, se šíří již dlouho. Fondová to ale až dosud nepřiznala.