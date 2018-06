Fondová: Facelifting jsem nepodstoupila!

Na stránkách Enquireru vyšly nedávno fotografie dokládající, že čtyřiašedesátiletá Fondová podstoupila plastickou operaci tváře, takzvaný facelifting. Jane to striktně odmítá a hodlá to celému světu dokázat.

Kdyby se senzacechtivý časopis spokojil s fámou o plastické chirurgii, možná by to filmová hvězda a vyznavačka fitness ještě přenesla přes srdce. V článku se ovšem autoři dosti nestoudně a nevybíravě o Jane zmiňují také ve spojitosti s jejím bývalým manželem Tedem Turnerem. Kvůli osamělosti a pocitu méněcennosti se prý Fondová rozhodla pro úpravu očních víček a tváří, aby se Tedovi zalíbila a získala manžela nazpět.

Nechutně se magazín otírá také o hereččinu profesní kariéru. Jane se nedávno nechala slyšet, že by si ráda ještě zahrála v něčem větším, kvalitnějším, a chtěla by opět zakusit opojení slávou. Autoři článku ovšem neváhali napsat, že vidí herečku jako dávno zašlou hvězdu, která by měla raději pomýšlet na důchod a nikoli na návrat mezi hvězdy stříbrného plátna.

„Na fotografiích nebyla tvář Jane. Pokud by se jednou pro facelifting rozhodla, nemyslím, že by jej potřebovala už nyní. Je to aktivní žena plná zdraví a krásy,“ prohlásil na tiskové konferenci mluvčí Jane Fondové Pat Kingsley.

Jestliže však Jane svou bitvu prohraje, bude to pro ni znamenat velkou ostudu. Nikdo si sice není jistý, zda se operaci opravdu podrobila nebo ne, jasné je však to, že proti podobným zákrokům vždy velmi ostře vystupovala. Sama jednou řekla: „Jsem skutečně znechucená tím, jak v naší zemi kvete plastická chirurgie. Každá vráska přece patří k životu, je odrazem našich nabytých zkušeností.“



Mluvčí časopisu The National Enquirer obvinění striktně odmítá s tvrzením, že si magazín stojí za svým a pravost fotografií před a po údajné operaci může dokázat.