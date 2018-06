Flynt: Dám milion za nahou Bushovou

Larry není žádný troškař, a tak chlapci nabídl milión dolarů. Z jeho pohledu se mu jeví nabídka velmi výhodná.



"Stojí to za ty peníze. Jsem přesvědčen, že by Barbara Bushová na stránkách Hustleru zajímala každého," poznamenal tiskový magnát.



Není to poprvé, co jsou Bushovy dcery, dvojčata Barbara a Jenna, středem pozornosti tisku.



Novinářka Tina Brownová se ocitla na černé listině Bílého domu poté, co zveřejnila fotografii opilých sester ještě před jejich jednadvacátými narozeninami.



Což je věk, před jehož dovršením je v USA popíjení alkoholu na veřejnosti trestné.

Jenna je prý mnohem divočejší než její dvojče Barbara. Kouří marihuanu a velmi ráda se napije alkoholu.

Barbara Bushová už má za sebou také pár aférek a tato její nejnovější teď dělá nepříjemnosti otci Georgi Bushovi. Bushovi konzervativní Republikáni se totiž v USA tradičně zasazují o zpřísňování mravů. Vláda v zájmu toho předkládá i různé zákony, které mají omezovat mrzkost a neřest mezi mladou generací.