Floridský dům Vondráčkové vydržel

Dále chtěla v New Yorku zhlédnout muzikál Miss Saigon, v jehož české podobě ztvární postavu Elen, a navštívit letité přátele Waldemara a Olgu Matuškovy.

"Kvůli volbám všechny muzikály stáhli, tak jsem ho bohužel neviděla. Alespoň jsem si přivezla cédéčko.

Waldy a Olinky jsem si ale užila. Byli jsme v Tampě jejich hosty, protože náš domeček pronajímáme, a strávili všichni společně příjemné chvíle. Já se samozřejmě cpala všemi možnými mořskými potvorami, které miluju. Čerstvé ústřice za pár babek nebo krabi byli vůbec nejúžasnější," libuje si zpěvačka.

Tentokrát vyhovovala teplota vody i jejímu manželovi Martinu Michalovi. "Moře mělo třicet stupňů a Martin, který do trochu studenější vody nevleze, z něj nechtěl ven. Pláže byly skoro prázdné, zkrátka absolutní idyla. Navíc jsem byla potěšena, že je Walda v pořádku. Někdo se diví, proč musí bydlet na Floridě, ale na to jeho astma je prostě tamní klima nejvhodnější. Naše plískanice pro něj nejsou," míní zpěvačka.

Vondráčková je ráda, že ani Matuškovým nezpůsobil hurikán žádné potíže, přestože byla jejich oblast přímo ve středu ohrožení. Evakuovat se prý sice museli (podruhé v životě), ale velké balení neproběhlo. Teď už naopak pomalu balí do Prahy. "Měli by dorazit koncem měsíce. S Waldou totiž chystáme společný benefiční koncert na zámku Králův Dvůr," prozrazuje zpěvačka, kterou čeká dnes večer v Terezíně úplně první vystoupení po prázdninách - Galavečer Heleny Vondráčkové a jejích hostů pro Terezín.

Trápí ji jen momentální zdravotní indispozice. "Jedinou nevýhodou na Floridě je fakt, že všude v obchodech, restauracích i dopravních prostředcích je vlivem klimatizace jako v mrazáku. A to je přitom venku pětačtyřicet stupňů. Tyhle přechody jsou pro zpěváky hrob. Nastydla jsem. Bůh ale asi stojí nade mnou i nad Terezínem, protože horečku už nemám a kašel je taky na ústupu. Snad všechno dobře dopadne," doufá Vondráčková.

Pracovní kolotoč se koncertem teprve rozjíždí. Koncem září odjede zazpívat s Karlem Gottem do Petrohradu, pak ji čeká turné, vydání retrospektivního alba duetů, které si kdy zazpívala se svými slavnými kolegy, bude zkoušet muzikál Miss Saigon a myslet na vánoční koncerty i příští rok. "Oslavím čtyřicet let své kariéry. Už teď jsem od Supraphonu dostala dárek v podobě dvoudiskové DVD Přelety s padesáti písničkami, mapujícími mou kariéru od šedesátých let. Sama jsem byla překvapená, jak unikátní snímky obsahuje. V jedné písničce jsem se dokonce nepoznala a ptala se, kdo je ta tanečnice uprostřed. Práce je plno, ale protože jsme letos v létě dost relaxovali a načerpali síly, cítím se opravdu odpočatě a všechno bych měla v pohodě zvládnout."