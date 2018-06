Za sex na pláži hrozí dvojici na Floridě 15 let vězení

Osobní trenérka a zubařský asistent byli zatčeni loni v červenci na pláži Bradenton Beach na západě Floridy. Policii přivolali další návštěvníci pláže, včetně matky čtyřletého dítěte, které se stalo očitým svědkem prostopášností rozvášněné dvojice.

Video, na němž jeden ze svědků dvojici zachytil při údajné souloži, se stalo hitem YouTube. „Jsou zdrceni, naprosto zdrceni. Nedomnívám se, že za to, co dělali, by měli být označováni za sexuální delikventy,“ řekl obhájce páru Ronald Kurpiers.

Porota shledala obviněné vinnými z úmyslného obscénního chování před dítětem, což ohodnotila jako závažný zločin. Usvědčený pár popírá, že by měl v inkriminovanou chvíli pohlavní styk.

Po vyřčení rozsudku prokuratura potvrdila, že bude požadovat vyšší trest pro Caballera než pro Alvarezovou. Muž byl totiž už dříve usvědčen z obchodování s drogami.