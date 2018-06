Flockhartová to umí pěkně rozbalit

"Nikdy jsem netušil, že jí to na parketu tak výtečně jde," dodal filmový Indiana Jones. Calista při návštěvě klubu Ivar okouzlovala přítomného hosty černou minisukní, která podle očitého svědka jen taktak zakrývala její zadek.



"Vzpomínám si, že jeden znepokojený číšník upozornil Harrisona na to, že má vedle na tanečním parketu Calistu v obležení mužů, kteří by si s ní chtěli zatancovat. Všichni na ni údajně vrhali zamilované pohledy," popisuje nedávnou událost jeden z hostů nočního klubu.



Harrison ovšem překvapivě neztropil žárlivou scénu, ale naopak pyšně prohlásil, že nechápe, proč by si s jeho budoucí ženou nemohli hosté zatancovat, když je na parketu tak výtečná. "Zájem mužů dokazuje, že mám skutečně krásnou ženu. A teď se navíc dozvídám, že s ní vlastním i ten nejúžasnější pár nohou v Hollywoodu," usmívá se Ford.



Podle blízkých přátel hvězdný pár plánuje na konec letošního září konečně svatbu. Harrison a Calista to sice popírají, ale přátelé si stojí za svým: "Bude to ta největší podzimní událost v Hollywoodu. Myslím, že to budou oba tajit až do poslední chvíle."

