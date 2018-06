Flirtujte s kloboukem

Jak vybírat a nosit klobouk * klobouky se nosí zpravidla hodně naražené do čela, míra na klobouky se ostatně měří jako obvod indiánské čelenky



* k širokým a plným tvářím nejsou vhodné malé kulaté klobouky, protože obličej pak vypadá příliš baculatý, vhodnější bývají typy s širší krempou



* malé ženy by měly volit typy s vpředu ohrnutými krempami nahoru, jinak je bude klobouk "srážet" dolů. Totéž se týká žen s krátkým a silným krkem.



* starším ženám sluší až na výjimky spíše světlé odstíny, protože tmavé barvy jim přidávají zbytečně léta



* nemáte-li výšku hráčky basketbalu, pak ke klobouku vždy noste vysoké podpatky



* jdete-li s partnerem, volte dámský, elegantní typ klobouku



* muži bývají na doprovod s touto ozdobou hrdí, i když to neradi přiznávají



Slaměný klobouk Bílá barva vynikne na opáleném těle. Slaměný klobouk udělá z každé ženy romantičku. Bílý klobouk můžete ideálně doplnit mašlí sladěnou s barvou oblečení. Červený klobouk sluší tmavovláskám.

"Pokud vám připadá klobouk příliš extravagantní, nedívejte se na ty, kteří stojí vedle vás, ale na takové, kteří stojí dál. Možná si všimnete, že vás sledují s obdivem, což ovšem zblízka nepřiznají," radí návrhářka Martina Smitová-Říhová z holandského Leidenu, "navíc každého muže zajímá, kdo se skrývá pod zajímavým kloboukem, a vy tak můžete skvěle flirtovat."Pro letošní rok jsou módní zejména pastelové odstíny do žluta, do oranžova a do zelenkava. Nosí se malé tvary z dvacátých a třicátých let, takzvané charlestony, nebo naopak klobouky s velkými krempami, které jsou pak ovšem bohatě zdobené. Velmi důležitá je barva."Barví se ovšem jen kvalitní sláma, ta levná, která se dováží z Číny pro sériovou výrobu na jednoduché klobouky k vodě, ta zůstává v přírodní podobě," vysvětluje Ivana Bullová z družstva Model, které se specializuje na výrobu modelových klobouků. "Některé modely samozřejmě ponecháváme v přírodních barvách, jsou zajímavé už svými tvary."Cena těchto klobouků se pohybuje od tisíce korun a výše. Nedivte se. Sláma se totiž tká ručně, jen polotovar pro jeden klobouk se tká i celý měsíc (asijské ceny ruční práce to umožňují). Konečný výsledek pak připomíná pletivo, které se nejčastěji označuje jako panama. Původcem označení "panamák" je prý Winston Churchill. Když se ho totiž zeptali, odkud je jeho klobouk, sňal jej z hlavy a podíval se dovnitř.Tam byla etiketa Panama - a tak také milovník doutníků odpověděl. Panamák byl na světě. Samotná výroba začíná návrhem a pokračuje několikadenní prací modistky. Klobouky se ještě mokré nejdříve tvarují na formách, kde schnou řadu hodin, aby je modistka nakonec podle návrhu upravila do konečné podoby. Nosit klobouk se nebojte. Většina žen v něm totiž vypadá velmi dobře, protože je nutí chodit rovně, s bradou pěkně zpříma.