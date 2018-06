Přítelkyně Pattinsona: Ať udělám cokoliv, pro některé budu pořád opice

„Je to opravdu těžké. Nedokážu vysvětlit, jak hrozné to je. Někdy máte chuť se vším skoncovat. Občas byste si nejradši rozbili svoji tvář o zrcadlo,“ řekla zpěvačka listu New York Times.

Kromě sledování paparazzi jí vadí také rasistické komentáře na internetu. „Je to pořád dokola. Můžu nazpívat jakékoliv množství písní nebo předvést jakékoliv množství tanců, ale nepřesvědčím je, že nejsem opice,“ prohlásila.

Přes všechny nesnáze si ale moc cení svého vztahu s Pattinsonem, s nímž chodí od konce loňského léta. „Jsem tak šťastná, ale takhle jsem si svůj život nepředstavovala. Přesto to stojí za to,“ míní zpěvačka.

FKA Twigs začínala jako tanečnice ve sboru a objevila se ve videoklipech Kylie Minogue, Eda Sheerana nebo Jessie J. Loni v srpnu vydala první album s názvem LP1 a sklízí s ním úspěchy.

Robert Pattinson se proslavil hlavně upíří ságou Stmívání a vztahem se svojí filmovou partnerkou Kristen Stewartovou, která ho ovšem podvedla se ženatým režisérem. Herec se objevil také ve filmech Little Ashes, Nezapomeň na mě, Voda pro slony, Miláček nebo Cosmopolis.