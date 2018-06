Fišarová se dva měsíce po porodu vrací do práce, syna přivezla s sebou

Zatímco šťastná maminka vypadá po porodu štíhlá jako před těhotenstvím, její devítitýdenní syn Oskar se v přibírání činí. "Oskárek je spíš Otesánek, zřejmě potřebuje nahnat ten měsíc, o který přišel dřív na svět. Ale když má plné bříško, tak je jako každý správný chlap úplně v klidu," prozradila Fišarová, která si ve čtyřiatřiceti letech své těhotenství nemůže vynachválit.

"Těhotenství jsem si užívala, jak to jen šlo. A upřímně jsem se těžko loučila s miminkem v bříšku. Je to jedinečné období, ale naštěstí ještě lepší je to po narození. Je to prostě zázrak," řekla zpěvačka (více o narození Oskara Hány čtěte zde).

Teď už ji to ale táhne zase zpět na jeviště a kromě Quasimoda ji zaměstnávají také přípravy představení Edith – vrabčák z předměstí, v němž ztvární svou oblíbenou francouzskou šansoniérku Edith Piaf.