Fišarová obléká chrty kvůli zimě, Mašlíková čivavu kvůli módě

Oblékání pejsků je prý víc nutností než touhou po tom, aby se jejich mazlíčci předváděli v trendových módních hitech. "Italský chrtík je anglické dostihové plemeno, které jsem si pořídila na radu profesora zpěvu Eduarda Klezly a udělala jsem dobře, jsou to opravdoví miláčci. Moje fenky Ira a Fany se před zimou musejí chránit, snadno prochladnou a tak jsem v podstatě nucena jim nějaké ty oblečky na chladnější dny pořizovat. Naštěstí se dnes vyrábějí velmi pěkné a kvalitní věci, které se líbí i mně, takže s tím nemám problém," říká Fišarová.

Donedávna měla problém s chozením na procházky, vodit dva psy totiž není zrovna legrace. Hravě ho ale vyřešila majitelka obchodu Lenka Kholová, když Radce nabídla praktické dvojité přepínací vodítko. Z obchodu nakonec zpěvačka odcházela ještě s novým pelíškem. Doma se v něm prý uvelebí podle zvyku obě její fenky, navzájem se totiž zahřívají.

"Holky si zaslouží rozmazlovat, jsou opravdu zlaté. Navíc jsem o jednu z nich, Iru, málem přišla. Před časem díky takzvanému infarktu páteře ochrnula a veterináři jí nedávali velké šance. Cvičila jsem s ní ale poctivě a pravidělně tři měsíce šest hodin denně a stal se zázrak, dneska chodí jako dřív. I pro veterináře je přírodním úkazem," vypráví zpěvačka.

Mašlíková si pořídí k Piccolovi ještě Latté

Modelka Mašlíková jde s módou a stejně tak hledí na módu u své čivavy. Nepřehání to ovšem a jak říká, v zimě je oblečení pro malého psíka nezbytností. Obléknout dvoukilovou čivavu není ale taková legrace, jak by se mohlo zdát. V prošívaném oblečku s kapucí měl Piccolo problém udržet rovnováhu, v delších nohavicích se zase ani nepohnul. "Mám mu pořídit něco, v čem bude fešák, nebo něco, v čem mu bude teplo?" přemítala modelka.

Nakonec se rozhodla pro praktický obleček ze sametové látky, ten nejměkčí, teploučký a zdobený a přidala vodítko a pytlík dobrot. Ty ostatně musela Piccolovi na usmířenou nabízet hned ve vršovickém obchodě.

"Když jsem mu oblékla jen tak pro legraci kvůli natáčení reportáže do pořadu Top Star králičí obleček a nasadila mu kapuci s oušky, urazil se. To on umí skvěle a pak se rád nechá udobřovat. Uráží se i doma, a to hlavně ve chvílích, kdy ho opravdu nemůžu vzít někam s sebou. Přemýšlím, že mu pořídím kamaráda, aby mu nebylo v takových momentech smutno. Dokonce už mám vymyšlené jméno. Když jsem začala s pojmenováváním psů podle druhů kávy, tak v tom budu pokračovat a můj druhý pejsek se bude jmenovat Latté," plánuje modelka.