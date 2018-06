Finková, Pogodová, Pirichová. Poslechněte si, kdo nahradil Asterovou

"Nechci říct, že chceme navázat na Jitku Asterovou. Bude to babinec, ona tam byla sama, my jsme tři baby, třeba to bude víc frčet. Každá má jiný názor, tak se budeme hádat," řekla iDNES.cz zpěvačka Linda Finková, která po boku herečky Sandry Pogodové a moderátorky Vlaďky Pirichové bude jedním z pilířů nové rozhlasové zábavy.

Původní záměr vedení Frekvence 1 byl vylepšit Sexy život Jitky Asterové a k moderátorce, která do éteru přinesla dosud neslýchaný formát dopoledního vysílání, jaksi "přifařit" další dvě moderátorky. Castingem prošla například modelka Hana Mašlíková, zpěvačka Iveta Bartošová či moderátorka Laďka Něrgešová. Ke spokojenosti všech zúčastněných ale nedošlo. Tedy rozhodně ne ke spokojenosti Asterové, která po natočení pilotního dílu oznámila, že v rádiu skončí.

"Uvědomila jsem si, že nechci být v takové společnosti. A že se nechci dělit o pořad, který jsem si sama vystavěla," vysvětluje, proč z projektu nakonec úplně vycouvala. V návalu emocí se pak postarala o poněkud rychlý a drsný konec, protože o změnách nepřímo promluvila i ve svém vysílání.

"Těsně před vysíláním mi bylo doporučeno, abych neříkala nic špatného. A já jsem vlastně původně ani nic špatného říkat nechtěla, ale to upozornění mě prostě vytočilo. Řekla jsem, že je mi strašně smutno z určité situace, že se mi jednání některých lidí vůbec nelíbí. A použila jsem výraz "na blití"," objasnila. Dnes lituje jen toho, že se s posluchači nemohla rozloučit, z vysílání ji totiž vedení okamžitě odstavilo.

Tři květinky. Vyberte si

Nové moderátorky se shodují, že pořad pojmou po svém. Půjde o jakýsi Sex ve městě inspirovaný stejnojmenným seriálem. "Budeme si povídat o vztazích, budeme řešit i nějaké sexuální věci. Ne že bychom byly nějaké odbornice, ale představte si, že posloucháte na dámském záchodě, to je moje vize, ale nesmí tam být sprostá slova," objasňuje Linda Finková.

"Zadání je takové, aby si posluchač vybral tu svoji ze tří květinek," upřesňuje Sandra Pogodová, kterou jsme zastihli s kolegyněmi během natáčení televizního spotu.

"My jsme každá opravdu jiná. Já jsem ta spokojená, s dětmi, vdaná. Sandra je ta naprdnutá, má milence, děti ještě nechce. A Vlaďka je zase spojená s tím svým Dušíkem (manžel - pozn. red.)," dodává se smíchem Finková.

Pro manželku Richarda Genzera představuje práce v rádiu zcela nový směr. Mnoho zkušeností nemá ani herečka Sandra Pogodová. Výjimkou je snad jen Vlaďka Pirichová, která na Frekvenci 1 moderovala počasí.

Dámský klub neuslyší posluchači z rozhlasových vln poprvé. Vysílal se na stejné stanici už v roce 1993, kdy soukromá rádia teprve startovala. Hana Švejnohová, Marie Tomsová či Milena Vostřáková, to byly dnes už legendární hlasy, které se v éteru udržely celých sedm let.

"Úspěch tohoto vysílacího formátu byl ohromující. Nejposlouchanější rozhlasový pořad symbolicky nazval jeho zakladatel Michel Fleischmann vlajkovou lodí rádia. Sedm let na výsluní popularity a úspěchu však stačilo. Nová dramaturgie chtěla mladší a dynamičtější vysílání. Zažitý pojem tak měnil svůj obsah, formu i moderátory, až zanikl úplně. Zůstaly krásné vzpomínky, bohaté zkušenosti a bezpočet kontaktů," vzpomíná Hana Švejnohová.

Nový Dámský klub startuje na Frekvenci 1 v pondělí dopoledne.