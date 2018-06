Finalistky Zapletalovy Miss smlouvaly v Tunisku

NOVÉ FOTOGRAFIE ZDE

Program mají krásné dívky náročný, avšak ne nezajímavý. Kromě obvyklých povinností, jakými jsou focení do katalogu miss a natočení vizitek do televizního finálového přenosu, se už podívaly do historického muzea, zažily tradiční tuniskou svatbu a nakupovaly na místním tržišti.

Tady je čekal nelehký úkol – usmlouvat cenu bubínku, jenž se běžně pořídí za patnáct dinárů, na tu nejnižší. Těžko říct, zda jsou finalistky dobré obchodnice, nebo zda sehrála roli česká krása, ale všechny pořídily zboží pod deset dinárů.

Veškeré počínání dívek sledují v exotickém prostředí Tuniska odborníci na krásu, kteří usednou při slavnostní dubnové volbě miss do finálové poroty. Plastický chirurg Jan Měšťák například hodnotí jejich tvary, specialista na etiketu Ladislav Špaček zase jejich způsob stolování a Milada Karasová za agenturu Czechoslovak Models si všímá držení těla a chůze. Dívky rozebírá i psycholožka Hana Kotásková, která je také odbornicí na zdravou výživu. Vše také sleduje prezident soutěže Miss ČR Miloslav Zapletal. A den ode dne se tváří spokojeněji. Z výběru finalistek letošního ročníku je doslova nadšený.

„Klademe důraz na to, aby byly dívky osobnosti, aby byly slušné a nedocházelo k excesům, které se v minulosti tu a tam udály. Zdá se, že jsme tentokrát měli šťastnou ruku. Dívky jsou příjemné, kultivované a atraktivní,“ říká Zapletal.

Na rozdíl od minulých ročníků tentokrát stále nemá o favoritce soutěže jasno ani on, ani porotci. „Každý má několik favoritek. U mnoha porotců se názor vyvíjí a mění. Je to dáno tím, že mají možnost se s dívkami bavit, pozorovat je na večeři nebo nějaké akci. Nejlépe tak zjistí, jaké jsou a co z nich vyzařuje. Myslím, že výběr tří nejkrásnějších dívek, které bude letos volit odborná porota, bude díky tomu velmi objektivní. A na divácích letos opět zůstane volba Miss sympatie,“ dodává prezident soutěže Miloslav Zapletal.