Finalistky XXL trénovaly v plavkách

"Do soutěže se přihlásilo 400 dam, zhruba čtvrtinu jsme pozvali na konkurz a deset z nich postoupilo do finále," řekla z pořadatelské společnosti Cleopatra Musical Natálie

Němčeková.

Miss XXL podle ní není kláním, které by svým charakterem chtělo konkurovat klasickým soutěžím o královnu krásy. "Náš trh je jimi přesycen, i ve světě jsou již na ústupu," poznamenala.

Soutěž chce představit zajímavé ženy, které s nějakými nadbytečnými kilogramy nemají žádný problém, naopak je chápou jako svou přednost. Nechybí jim nadhled, šarm ani humor a poprvé dostaly možnost to ukázat.

Do finále se probojovaly ženy od 21 do 40 let, nejdrobnější z nich měří 159 centimetrů a váží 95 kilo. Nejboubelatější modelka má ještě 50 kilogramů navrch. Jsou to studentky, matky na mateřské dovolené, ale i ženy momentálně bez práce. Všechny se přihlásily samy nebo se o to postarali jejich rodinní příslušníci.

Kila nevíc mě netrápí

"Je to nová zkušenost a hlavně nesmírná legrace," komentovala klání jedna ze soutěžících, dvaatřicetiletá Veronika Krčmářová z Malé Hraštice na Příbramsku. Jejím největším fanouškem je její jedenáctiletý syn Václav. "Mám ráda klídek a pohodu. Nějaká kila navíc mě nikdy netrápila. Navíc jsem na ně zvyklá již od dětství," poznamenala stotřicetikilová modelka při přípravě na promenádu v plavkách.

Soutěž, kterou nabídne Prima televizním divákům 18. září, komentuje Jiří Krampol. Ten totiž ví nejlépe, že nikdo není dokonalý. V porotě se objeví například fotograf Jan Saudek, který má slabost pro ženskou krásu skutečných rozměrů. Modelky nafotila jeho bývalá životní partnerka Sára. Vítězka odjede v mercedesu Smart.