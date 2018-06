Ostříhat se? To určitě ne, říkají finalistky České Miss 2014

V historii České Miss se objevily finalistky s krátkým sestřihem a jedné z nich se dokonce loni podařilo vyhrát (více zde). Kromě České Miss 2013 Gabriely Kratochvílové měla během soutěže krátké vlasy ještě v roce 2011 finalistka Adéla Svobodová.

S mikádem se o titul ucházely v roce 2012 Andrea Stieblingová a rok před tím Andrea Kabická. Krátké vlasy přitom v národní soutěži krásy nejsou problém.

"Pro mě je úplně jedno, jaké má dívka dneska vlasy, protože za týden je může mít úplně jiné," řekla loni ředitelka České Miss Michaela Maláčová (více zde).

Podobný názor má také Miss World 2006 Taťána Kuchařová.

"Pro modeling můžou být krátké vlasy lehce omezující. Je všeobecně známo, že se preferují delší vlasy, které jsou variabilní, dají se upravit i zkrátit podle potřeby a tak dále. Lepší je pro modeling mít delší vlasy, ale výjimka potvrzuje pravidlo," řekla blondýnka.

Gabriela Bendová

Ostříhat, či neostříhat?

"Ano, nechala bych se ostříhat, pokud by mi to slušelo. Krátké vlasy se mi líbí a myslím si, že jsou elegantní a sexy. Ale počkala bych po soutěži," řekla finalistka s číslem 1 Gabriela Bendová.

Kristýna Svobodová

"Vlasy nakrátko bych si ostříhat nenechala, protože si myslím, že k mému tvaru obličeje jdou líp polodlouhé a takhle jsem to já," míní Kristýna Svobodová s finálovým číslem 2.



Simona Šimková

"Ano, nechala. Už jsem zkoušela krátkovlasou paruku a líbilo se mi to. Klidně bych do toho šla hned," prohlásila finalistka Simona Šimková, která bude mít ve finále číslo 3.



Simona Dvořáková

"Nechala bych si je ostříhat, ale plánuji to spíš, až budu starší. Teď je mi dobře s vlasy, které mám," prozradila finalistka číslo 4 Simona Dvořáková.

Nikola Buranská

"Určitě bych si vlasy nakrátko ostříhat nenechala. Myslím si, že by mi to neslušelo tak jako třeba Gabriele Kratochvílové. Mám vlnité vlasy, krátké by vypadaly jako z osmdesátých let," zdůvodnila své rozhodnutí nestříhat se Nikol Buranská s finálovým číslem 5.

Kamila Bezpalcová

"Nenechala. Na ženách se mi líbí dlouhé vlasy a myslím si, že jsou to u žen více sexy," řekla finalistka s číslem 6 Kamila Bezpalcová.

Tereza Skoumalová

"Ne. Mám ráda svoje dlouhé lokny, kudrliny, zatím si je určitě nechám," prohlásila Tereza Skoumalová, která bude mít během finálového večera číslo 7.

Veronika Kašáková

"Nakrátko bych se neostříhala, krátké vlasy by mi nešly. Dřív jsem si myslela, že nejsou obecně příliš ženské, ale třeba Gabriele Kratochvílové moc sluší," prozradila finalistka číslo 8 Veronika Kašáková.

Martina Hlavničková

"Nenechala bych se ostříhat. Přemýšlela jsem o tom a na Facebook jsem si dala fotku se staženými vlasy 'jako' nakrátko, ale kamarádi mě svými reakcemi od skutečného ostříhání odradili," přiznala finalistka s číslem 9 Martina Hlavničková.

Gabriela Franková

"Nakrátko bych nešla, protože moje vlasy jsou kudrnaté a vypadala bych jako král slunce," dodala Gabriela Franková s finálovým číslem 10.

Velké finále jubilejního ročníku České Miss proběhne 29. března 2014. V přímém přenosu televize Prima se rozhodne, která z letošních finalistek se stane 10. královnou krásy a převezme trůn po krátkovlasé Gabriele Kratochvílové.

