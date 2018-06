Finalistky Pretty Woman zahánějí hříšné myšlenky v horách

Organizátoři soutěže je například vyvezli do hor, kde je čekal výstup do výšky 1800 metrů nad mořem. A že bylo co "rozchodit". Výstupu totiž předcházela noc strávená na romantické farmě v horách, ideálním místě pro dovolenou dvou milenců.

Zralé ženy, kterým je tato v historii první soutěž svého druhu určena, jsou v mnohých případech i maminkami a chybí jim vedle partnerů samozřejmě i jejich ratolesti. Nejstarší finalistka má například doma roční holčičku. Na farmě v Molinu se ovšem dalo citově dobít jen pohlazením či pochováním zdejších zvířat. Člověk se pak nemohl divit, že šla z ruky do ruky s velkým nadšením dvě chlupatá štěňata.

Nuda? Neznáme!

Se stejným zarytým nadšením následující den všechny do jedné vystoupaly na vrchol hory, který je o dvě stě metrů vyšší než česká Sněžka. Byly na sebe právem pyšné. Tím spíš, že náročné cestě předcházela poměrně náročná noc. Finalistky Pretty Woman totiž nejsou žádné unuděné primadony a soustředění si užívají. Samozřejmě ve vší slušnosti a počestnosti.

Asi nejoblíbenější zábavou, kterou na Kanárech provozují, je karaoke. A protože jim ho šikovní organizátoři přivezli z Česka, zněly horami jak jinak než zamilované písničky. Láska moja od Elánů nebo Láska je láska od Bílé, nechyběla samozřejmě nezbytná Dlouhá noc od Vondráčkové.

Slzy? Známe...

Za dvoudenním výletem hned následoval další - návštěva Lora parku na Tenerife. Tady už tekly i slzy. Mohla za ně dojemná vystoupení lachtanů, kosatek a hlavně delfínů, kteří vozili v bazénu na loďce malého návštěvníka.



Ze sehrané party dvanácti finalistek už brzy dvě odpadnou. Porota v čele s prezidentkou soutěže Ivou Crkalovou určí, které se stanou náhradnicemi a budou finálovému boji deseti svých kolegyň a kamarádek už jen přihlížet. Napětí na prosluněném ostrově Gran Canaria stoupá úměrně zdravé soutěživosti i touze po vítězství všech zúčastněných.