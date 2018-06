Finalistky Miss World v divočině: Vignerová obdivovala brouky

Legend Safari Resort je přírodní rezervace o rozloze 22 tisíc hektarů a chlubí se pěti kompletními ekosystémy. Rezervace je domovem pro tzv. Velkou pětku, která označuje pět nejnebezpečnějších zvířat, která žijí v jižní Africe. Tedy slony, lvy, nosorožce, buvoly a levharty.

První den návštěvy byly dívky uvítány místními domorodci, kteří hráli na africké bubny a dřevěné dechové nástroje. Poté vyrazily na okružní jízdu po Safari. Soutěžící Miss World se zde potkaly nejen s mladými zvířaty žijícími v Africe, ale také s některými z nejvíce ohrožených afrických druhů. Od správců rezervace se dozvěděly o ochranném projektu pro gepardy, jehož cílem je zvýšit počet volně žijícího nejohroženějšího druhu Afriky.

Druhý den afrického putování byl ve znamení nezapomenutelných zážitků, kdy se dívky setkaly s africkou divou zvěří včetně lvíčat, gepardů, surikat a dravých ptáků.

"Bylo to velmi zajímavé, u nás si vůbec neuvědomujeme, jak moc jsou některá zvířata ohrožena. Ochránci vytváří co nejvíce projektů, aby ohroženým druhům pomohli. Největším zážitkem pro mě bylo to, že jsem si mohla pohladit lvíče. Byl jako plyšový. Být takhle blízko tak krásnému zvířeti už se mi asi nepoštěstí," líčí zážitek Vignerová.

Dívky navštívily světově proslulé golfové hřiště a několik nadšených golfistek z řad dívek navštívilo 19. jamku, přezdívané "extrémní 19", protože je přístupná pouze z helikoptéry. Setkaly se rovněž s golfovou legendou Garym Playerem, který dívky nejen učil golfu, ale také vyprávěl anekdoty o jeho životě včetně toho, jak dal Elvisu Presleymu jeho první lekci golfu. Popřál soutěžícím hodně štěstí a slíbil, že se bude 12. prosince dívat na finále.

Po zeleném sportu byly krásky z celého světa v Kapském městě svědkem losování účasti v největším světovém sportovním utkání, ve světovém fotbalovém poháru FIFA 2010. V rámci akce se zúčastnily speciální módní přehlídky, jejímž tématem byla zlatá, která ohlašovala losování FIFA World Cupu.

Po návratu do Johannesburgu finalistky Miss World pořádaly zábavný den v zoologické zahradě pro 300 místních dětí z denních pečovatelských center a dětských domovů. Jak účastnice, tak děti, si zábavný den velmi užily. Společně s dětmi hrály hry, zpívaly písně a společně se fotily. Všem svým novým přátelům finalistky věnovaly na památku autogram.

Finále soutěže Miss World 2009 se koná 12. prosince 2009 v jihoafrickém Johannesburgu.