Finalistky Miss Junior se proměnily v sexbomby, a to jsou nezletilé

Fashion story vzniklo na soustředění Miss Junior v Sokolově. Finalistky si oblékly luxusní modely, kterým nechybí kouzlo a ženskost, a rázem se proměnily v dračice. A to většině z nich ještě nebylo ani osmnáct let.

Finalistky Miss Junior v modelech Miroslava Bárty

Miss Junior Soutěž pro dívky ve věku 15 až 21 let. Míry, výšku ani váhu v přihlášce udávat nemusejí. Pravidla pouze zakazují piercing a tetování. V rámci letošního finálového večera vystoupí slovenský rapper Rytmus či Artur Štaidl, který ve své kapele hraje na bicí.

"Miroslava Bártu jsem si vybrala zcela bezprostředně poté, co jsem na jeho práci slyšela několik kladných referencí. Krom úžasné tvorby se domnívám, že jsme se shodli v představě, jak modely chceme představit. Myslím, že to bude netradiční a pro diváky rozhodně nevšední zážitek. Naší spolupráce si vážím o to víc, že po paní Michaele Maláčové si vybral právě Miss Junior," řekla iDNES.cz Kateřina Hamrová.

O nevšední styling finalistek se postaraly vizážistky Petra Kubíčková a Wendy Zapletalová, snímky pořídil fotograf Filip Smetana.

Dívky během focení v rámci školy Miss Junior dostaly instrukce, jak s ručně šitými kousky zacházet. Jak se otáčet s vlečkou, jak se model nese, aby zaujal diváky, a že úkolem modelky na mole je upoutat pozornost na šaty, ne na sebe.

"Mnohé dívky se přihlásí do soutěže s představou, že se chtějí stát modelkou a předpokládají, že se soutěží zviditelní, což jim pomůže na cestě za vysněnou kariérou. To tak samozřejmě může být, ovšem ony často ani netuší, co to vlastně obnáší živit se modelingem. Chceme jim alespoň trochu přiblížit, že to, pro co se přihlášením a účastí v soutěži Miss Junior rozhodly, bude ještě mnoho tvrdé a usilovné práce především sama na sobě," doplňuje Hamrová.

Finále Miss Junior proběhne v pražském Hard Rock Cafe 17. října. Večerem, který je přístupný veřejnosti, provází Ruda z Ostravy, který v těchto dnech sám bojuje o hlasy v anketě o nejoblíbenějšího rozhlasového moderátora (více čtěte zde).