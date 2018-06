Finalistky Miss Junior přes prázdniny hřešily a tloustly

Tým odborníků je samozřejmě znovu zvážil a změřil. Vedle kontroly jídelníčku se nově holky dozvěděly, jak správně a efektivně provádět masáže zadečku a stehen – kritických oblastí mnoha žen.

"Prakticky opakujeme informace stále dokola, protože jen tak se z nich stanou každodenní návyky. Jako si dnes čistíme zuby, tak by ženy měly vědět, co mají udělat pro to, aby neměly celulitidu, nepřibíraly a aby se vyhnuly jo-jo efektu," shrnul doktor René Vlasák.

Prohlídky ukázaly, že držet pravidelný režim nebylo pro dívky až tak snadné, jak se zdá. "Měly jste krásné prázdniny, užily jste si je, což je báječné, ale na sobě jste nepracovaly," pokáral, sice s úsměvem, dívky Vlasák a potvrdil skutečnost, že některé missky dokonce i přibraly!

Jíst pravidelně každé dvě hodiny v malých porcích, vypít minimálně dva litry neslazených tekutin a zařadit denně fyzickou aktivitu, to se asi moc zatím nedaří.

"Bohužel obecně je v podvědomí lidí a modelek obzvlášť stále zakódováno, že zhubnout znamená nejíst. Počet dívek s poruchami příjmu potravy se každoročně zvyšuje," prozrazuje ředitelka soutěže Kateřina Hamrová.

Doufá, že i právě díky tomu, že Miss Junior se snaží tento stereotyp zvrátit, stane se soutěž oblíbenou nejen u dívek, ale i jejich rodičů. Poslední kontrola čeká soutěžící těsně před finálovým večerem 17. října.