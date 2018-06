Finalistky Miss ČR si užívají u moře

Mezi dívkami nechyběla ani letoční vítězka Taťána Kuchařová. Rodačka z Opočna se po návratu z dovolené definitivně přestěhuje do Prahy, kde začne studovat čtvrtý ročník gymnázia. Mezitím se bude připravovat na světovou soutěž Miss World.

Druhou vicemiss Kateřinu Pospíšilovou čekají po prázdninách pracovní povinnosti. "Pojedu fotit do Itálie a do Německa, v Čechách to bude několik módních přehlídek," prozradila MF DNES modelka a herečka.

Na konci července se pak Katka vypraví do Izraele. "Už jsem projezdila celý svět, ale v téhle zemi jsem ještě nebyla. Láká mě její kultura," dodala.