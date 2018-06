Finalistky Miss ČR přivítala v Las Vegas Copperfieldova milenka

Na uvítací večeři do hotelu Flamingo Mariu pozval Jan Moťovský, spolumajitel Zapletalovy soutěže krásy. Moťovský v Las Vegas půl roku žil a českou krásku poznal prostřednictvím jejího kamaráda z dětství a rodinného přítele Ládi, který ji na večeři také doprovodil.

Pro dvanáct dívek, které se 15. března v brněnském Boby centru utkají o korunku jubilejní dvacáté krásky, může být modelka českého původu vzorem. Po dvou dětech, dvou a půl letém synovi Dylanovi a roční dceři Audrey, má ideální postavu bez zásahu plastických chirurgů a chlubit se může váhou padesáti kilogramů. A to oslavila přesně na svátek zamilovaných, 14. února, osmadvacet let.

Od Copperfielda dostala růžový telefon

Od svého partnera, slavného mága, dostala nový mobilní telefon, módní iPhone v růžové barvě ozdobený kamínky Swarovského a pětadvacet rudých růží. Z recese. "Dal mi jich schválně míň, vždycky mi z legrace říká, že mi není osmadvacet, ale tak třiadvacet," říká se smíchem Petličková.

Dívkám popřála hodně zážitků ve městě, kde se člověk má jen bavit, pozdravila se s Milošem Zapletalem a se slovy: "Sledovala jsem vás v televizi," si potřásla rukou i s Taťánou Kuchařovou. Chovala se nenuceně a přátelsky a jen litovala, že se česká výprava nemohla podívat na show jejího přítele. "David je v New Yorku, pak má turné po Státech, vrátí se 28. února. Je velká škoda, že setkání nevyšlo a že se o pár dní minete."

Do casina vstup zakázán

Dívky mají i tak program nabitý. Bydlí v luxusním hotelu Ballys, který sám o sobě stojí za to vidět, protože je v něm spousta atrakcí. Stihly si už ale prohlédnout na výletě autobusem centrum města, další místní vyhlášené hotely a samozřejmě ještě vyhlášenější casina. Hazard si v nich ale nevyzkouší, to mohou jen lidé starší jednadvaceti let. A to je jen třem z nich.

Mimoto dostaly krásky hned na začátku pobytu základní instrukce o líčení a česání od špičkových odborníků, kadeřnice Blanky Haškové a vizážistů Renaty Zelinkové a Zdeňka Fencla, kteří jsou na Škole Miss ČR pořádané cestovní kanceláří Blue Style s nimi.