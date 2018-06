Finalistky mají Miss Talent a Sport

"Je to první oficiální představení našich finalistek," řekl šéf soutěže Miloš Zapletal.

Dívky z celé republiky čekala už v pátek neveřejná soutěž v plavání, v sobotu pak celý den také vyplněný sportem - dívky hrály se svými partnery z řad sponzorů stolní tenis, házely šipky na terč a jezdily auty slalomovou dráhu.

Při večerním programu si pak nanečisto a před mnohem menším publikem vyzkoušely, jak bude vypadat karlovarské finále.

Každá z dívek si musela krátce popovídat s moderátorem Janem Čenským a případně i předvést něco z umění, pokud chtěla získat titul Miss Talent. Na pódiu tak dívky hrály na klavír, tančily i recitovaly poezii.

Miss Talent se nakonec stala Lucie Králová z Teplic, nejlépe sportující dívkou zase Hedvika Plocková z Roudnice nad Labem.

Jako jedna z porotkyň o titulech rozhodovala i úřadující Miss Lucie Váchová z Příbrami. S tvářemi finalistek soutěže krásy se budou v příštích dnech lidé setkávat stále častěji. Již od tohoto týdne totiž začnou v časopisech vycházet fotografie dívek a televize Nova bude vysílat upoutávky.

Byl to nádherný rok, říká loňská miss

Poslední dobou neslýchá miss Lucie Váchová žádné otázky častěji. „Jaký byl rok vašeho kralování? A jak vám titul změnil život?“ ptají se všichni. „Byl to nádherný a nezapomenutelný rok,“ odpovídá každému devatenáctiletá studentka z Příbrami. Jak by také ne: vyhrála titul královny krásy, začala cestovat po celém světě, zúčastnila se MissWorld v Číně, přicházely nabídky na fotografování...

Nejkrásnější dívkou Česka bude ale už jen necelý měsíc - 17. dubna zasedne v porotě, která vybere novou Miss pro rok 2004, a tím její kralování skončí. "Určitě je mi to trochu líto, ale té nové dívce to přeji, protože určitě prožije hodně báječného," říká Lucie.

V příštích měsících ji čekají dvě důležité věci - maturita na gymnáziu a cesta do jihoamerického Ekvádoru na soutěž Miss Universe. Vlastně obráceně: nejprve zábava a potom školní povinnosti. "Máme strašně hodného pana ředitele, který dovolil maturitu složit čtrnáct dní po návratu z Ekvádoru," vysvětluje.

Lucie se možná podívá i do další exotické země. Tentokrát do africké Guiney, kde Lucie již déle než měsíc podporuje malou černošskou holčičku. Od organizace, která "adopci" zprostředkovává, má nyní nabídku Guineu navštívit. "Viděla jsem na fotkách, že tam lidé žijí ve špatných podmínkách, ale přesto bych ráda letěla. Byla by to nádherná zkušenost," plánuje Lucie.