Finalistky České Miss se musely zahalit kvůli náboženství

Do Mombasy vyrazily finalistky v poněkud konzervativnějším oblečení - v kalhotách či sukních až pod kolena a se zahalenými rameny. Město je totiž převážně muslimské a v minisukních a tílkách do něj ženy nesmějí.

Dívky navštívily bránu Mombasy, která se skládá ze čtyř sloních klů vytvářejících písmeno "M". Byla postavena v roce 1956 na počest návštěvy britské princezny Margaret v Keni. Zaujala je také Ježíšova pevnost, tedy Jesus Fort, kterou v roce 1593 postavili Portugalci a v níž je nyní muzeum. Během výletu zavítaly krásky do starého kamenolomu přebudovaného na rezervaci převážně pro žirafy.



Finalistky České Miss v keňské rezervaci

Jedním z největších zážitků celého soustředění byl tanec domorodých Masajů, jemuž se dívky učily. Byly prý z tohoto neobyčejně sugestivního rytmického představení doslova v transu.



Nikol Smetanová a Leona Grešáková se učí tanec Masajů

Finalistky mají každý den nabitý program, především natáčení medailonků a focení. Proto večer v hotelu Leopard Beach Resort již vícekrát přivítaly odpočinek a večeři na terase, z níž mohly během jídla pozorovat krásný západ slunce nad Indickým oceánem. Sympatický majitel hotelu Chris Modigel, původem z Nizozemska, se prý neustále stará o to, aby celá výprava měla jen to nejlepší.



Návrat do Prahy čeká dívky v úterý 20. ledna.