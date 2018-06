VIDEO: Finalistky České Miss se poprvé předvedly v plavkách

Dívky od přihlášení do soutěže prošly důkladnou průpravou. Učily se také chodit po mole jako profesionální modelky. Poprvé si to v plavkách mohly vyzkoušet na veletrhu World of Beauty & Spa.

„Hodně jsme pilovaly a já piluji i doma, protože musím vypadat co nejlépe a cítit se dobře před publikem,“ řekla Karolína Mališová.

Finalistky přiznaly, že začínají být nervózní před finálovým večerem, takže jim veřejná přehlídka pomohla proti trémě.

Zvykají si na pozornost a některé prý už začínají lidé v jejich kraji poznávat.

„Musím říct, že mě lidé hodně oslovují, jelikož jsem jediná holka z jihu,“ říká Nikol Švantnerová.

„Já jsem z malého městečka, takže kdykoli projdu po náměstí, lidé se otáčejí, šeptají si,“ dodává Andrea Kalousová.

Která z nich získá korunku královny krásy, se ukáže 28. března.