Akty bychom nefotily. Snad jen trochu zahalené, říkají finalistky Miss

„Líbí se mi krásné fotky třeba ve spodním prádle, plavkách. Možná v budoucnu, kdyby to byly nějaké zahalenější akty, že by tam nebylo nic vidět a ty fotky byly krásné, tak bych možná do toho šla,“ prohlásila Kateřina Balušková.

Další finalistky České Miss 2015 mají spíše odmítavý postoj. „Svoji cenu si člověk uvědomuje s každou další zkušeností. Do aktů bych rozhodně nešla,“ míní Marie Kumberová.

„Jak se znám, tak do aktů bych se určitě nepustila. A pokud jde o mé hranice, jsem schopná obětovat maximum, ale rodinu a přátele bych nikdy neobětovala,“ dodala Karolína Mališová.

Dívky mají jasno také v tom, která z dosavadních Miss je pro ně největším vzorem. Gabriela Kratochvílová podle nich dokázala svoji výhru naplno využít, Taťána Kuchařová to v soutěžích Miss dotáhla na nejvyšší příčku a Monika Žídková zůstala sama sebou.

Finalistky soutěže krásy na exotickém soustředění dokazují, že jsou zatím spíše kamarádky než rivalky. Dokonce si půjčují věci.

„Mám asi nejmenší kufr ze všech. Vzala jsem si jen to nejnutnější, teď toho trošku lituji,“ přiznala Kateřina Krobová.

„Vzala jsem si jenom podpatky a nemám v čem chodit. Chodím v Leoniných botách. Proč si brát věci, když mám dobrou spolubydlící, která mi všechno půjčí?“ prohlásila Jelizaveta Černěcká a na spolubydlící Leonu Hlavovou také prozradila, že je zadaná. „Má přítele, jsou spolu asi půl roku. Je to bodybuilder, hodně drsný a má ho moc ráda. Hodně spolu posilují.“

Leona Hlavová jí to také oplatila: „Má přítele. Jsou spolu sedm let. V překladu se jmenuje Cyril, protože má ruské jméno. To je tak všechno, co o tom vím.“