Plavky, šaty i choreografie. Soutěžící České Miss zkoušely na finále

"Jsem bývalá tanečnice, závodně jsem tancovala. Přiznám se, že mám trošičku výhodu oproti holkám, ale i tak jsem se bála, že když mi to nepůjde, o to větší ostuda to bude," řekla Tereza Skoumalová (23) z Ostravy.

Další dívky přiznaly, že jim tanec moc nejde. "Já jsem spíš na jiné sporty. Sport mám strašně ráda a ten tanec není úplně to, čím bych se mohla chlubit," míní Simona Dvořáková (19) z Prahy.

"Myslela jsem, že jsem na tom líp. Chodila jsem do lidušky, když jsem byla na základní škole. Takže je znát, že už to dlouho nedělám, ale dneska je třetí den a už se trošku chytám," řekla Veronika Kašáková (24) z Prahy.

Kromě nácviku choreografie s Ivanou Malou mají finalistky za sebou úpravu plavek i zkoušku večerních šatů s kostýmní výtvarnicí Zuzanou Strakovou.

Dívky prozradily, ze největší strach mají z vysokých podpatků a případného pádu před televizními kamerami během finále. Na diváky chtějí zapůsobit úsměvem a přirozeností.

"Hlavně abych nepůsobila nesympaticky," dodala Martina Hlavničková (20) z Čeladné.

Ředitelka soutěže krásy Michaela Maláčová (42) ještě před finále představila knihu 10 let České Miss, která mapuje historii soutěže a jejímž hvězdným kmotrem byl Karel Gott (74).

"Já jsem si s dívkami během předchozích ročníků na pódiu zazpíval a také zatančil. Když jsem si nechal vyměnit kyčelní kloub. Svůj vztah ke krásným ženám vyjadřuji vystoupením a doufám, že to na mě bylo znát, že zpívám rád," prohlásil mnohanásobný Zlatý slavík.

O jubilejní desáté České Miss diváci rozhodnou v sobotu 29. března v přímém přenosu FTV Prima. Novou královnu krásy korunuje legendární italská herečka Sophia Lorenová (79), která se díky pozvání do poroty soutěže krásy poprvé podívá do Česka (více zde).