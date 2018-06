Finalistka venezuelské Miss má na jazyku přišitou síťku, aby nejedla

Wi May Nava je lokální celebritou, protože byla ve finále soutěže Miss Venezuela 2013. Ta může pomoci celé rodině dostat se z "barrios", což je název pro venezuelský slum, kde žije více než polovina obyvatel venezuelských měst a kde je velmi nebezpečno. Proto místní dívky podstoupí cokoli, aby se na Miss dostaly a uspěly. A jejich rodiny se skládají na operace, bez nichž by to nešlo.

Wi May Nava podstoupila několik plastických operací, a jak přiznala v dokumentu televize BBC, nechala si i přišít na jazyk síťku, aby nemohla jíst tuhou stravu.

Kdykoli si totiž něco tuhého vložila do úst, cítila takovou bolest, že ji chuť na jídlo rychle přešla.

"Donutilo mě to rychle zhubnout," svěřila se v pořadu Secrets of South America: Extreme Beauty Queens (Tajemství Jižní Ameriky: Extrémní královny krásy).

Osmnáctiletá Venezuelanka má také prsní implantáty, upravené zuby a operovaný nos. Její rodina investovala do jejího vzhledu v přepočtu přes 200 tisíc korun.

Drastické rady kvůli hubnutí a štíhlejší postavě dívky dostávají přímo od prezidenta soutěže Miss Venezuela Osmela Sousy. Některé účastnice během soutěže hlady omdlévaly. Sousa na to měl prý jednoduchou odpověď: "Když omdlíš jako královna krásy, tak také vstaň jako královna."