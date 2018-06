Finalistka Miss si na Mauriciu rozřízla nohu, komplikuje to přípravy

Česká kráska s řeckými kořeny Nikol Buranská si poranila palec na levé noze. Na místní klinice jí ránu zašili a dali i injekci proti tetanu a antibiotika.

"Strašně to bolelo, ale umrtvení rány na noze asi nejvíc. Doufám, že se to co nejrychleji zahojí a budu moct na nohu stoupnout a věnovat se přípravě na finále jako ostatní holky," říká Buranská, kterou teď na Mauriciu čeká především léčba, ale také focení a natáčení. Zranění není tak vážné, aby ohrozilo její účast ve finále.

Dívky se na ostrově v Indickém oceánu kromě příprav na samotné finále seznamují i s místní kulturou. Absolvovaly také hodinu kreolštiny, což je jazyk, kterým se kromě angličtiny a francouzštiny na ostrově domluví.

Ze začátku se netvářily příliš nadšeně, že by se v horku měly místo koupání učit, ale místní lektoři si pro dívky připravili lekci plnou bubnování a zpívání. Když se finalistky České Miss zkoušely v kreolštině představit, jeden z lektorů na jméno Gabriely Frankové okamžitě zareagoval písní Gabriella od Blackmen Bluz.

"Bylo to obrovské překvapení, nečekala jsem, že mi na hodině kreolštiny někdo bude při představování zpívat. Udělalo mi to velkou radost a sladká odměna byla na místě," vysvětluje se smíchem Gabriela, proč zpívající lektor dostal pusu.