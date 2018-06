Finalistka Miss: Nad nemocí vyhrávám

FOTOGRAFIE ZDE

Pavla říká, že se nesnažila hubnout kvůli modelingu. „Mně nikdo nikdy neřekl, že jsem tlustá, i když to lidi v agenturách říct umí. Nevím, jaký byl důvod. Těch příčin je vždycky víc. Když je toho na člověka moc, nějak se to projeví. U mě takhle,“ vysvětluje dívka.

Z nemocnice se vrátila před šesti týdny. Z tragických třiatřiceti kilogramů jí lékaři pomohli k dnešním pětapadesáti.

„Úplně jsem zapomněla, jak chutná jídlo. Teď mi chutná všechno, i když nejím maso. Jen ryby a mořské plody. Ale když je člověk nemocný, neuvažuje o tom, jestli mu něco chutná. Prostě jídlo nechce. Má panickou hrůzu z toho, aby nepřibral. Já jsem vůbec nevnímala, jak mi to škodí. Nejhůř jsem na tom byla se srdcem. Bylo hodně slabé a lékaři mluvili i o operaci. Ale naštěstí se to upravilo,“ říká Pavla.

O svých plánech mluví nerada. Bude hledat práci mezi lidmi, zřejmě v restauraci. A měla by dokončit střední školu. Návrat k modelingu zatím pokládá za nemožný. „Mám úplně zničenou pleť, zničené vlasy,“ uvažuje, ale připouští, že by si jednou na molo znovu stoupla ráda. Léčba ale ještě nekončí. Zatím je Pavla doma, chodí do města s kamarádkami, jí, cvičí.

Za týden ale nastupuje do nemocnice na Karlově náměstí v Praze, teď už dobrovolně. „Věřím, že tam budu nanejvýš týden nebo dva. Je to program, během kterého lékaři pacientům s anorexií upraví jídelníček a stravovací návyky tak, aby jejich váha nekolísala,“ doplňuje s tím, že věnovat se jí asi ještě bude i psycholog.

Vděčná je lékařům, spolupacientce, díky níž pochopila, že o život má smysl bojovat, ale především matce. „Prožila se mnou peklo, nevěděla, jestli se druhý den ještě setkáme, a klid nemá ani teď. Nebýt jí, už bych tu neseděla,“ ví Pavla jistě.

