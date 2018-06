Finalistka Miss ČR Venclová žene expřítele před soud kvůli nahým fotkám

"Jako studentka právnické fakulty věřím v právní systém našeho státu, proto jsem se rozhodla bránit soudní cestou, nikoliv prostřednictvím médií," řekla iDNES.cz Venclová. Reaguje tak na expřítelovu nedávnou omluvu zveřejněnou v deníku Blesk, v níž přiznal, že ho žárlivost donutila zveřejnit snímky ze soukromého alba.

"Udělal jsem to hlavně ze žárlivosti, nemohl jsem překousnout konec našeho čtyřletého vztahu. Teď mě to mrzí a tímto způsobem se Petře za to velice omlouvám," uvedl.

Přestože se tímto prohlášením mohla celá věc uzavřít, Venclová se rozhodla hájit svou pověst jinak. "Můj právní zástupce zvažuje další kroky, včetně podání trestních oznámení. Projevy pana Martina B. není třeba nijak komentovat. Každý si o nich může udělat obrázek," dodala finalistka.

Hnacím motorem může být pro Petru Venclovou fakt, že její kredit mohl značně utrpět už ve chvíli, kdy se provalilo, že randí s dvorním fotografem soutěže Miss ČR Ondřejem Pýchou. Ten se kvůli vztahu musel vzdát porotcovské židle. Kdo nechal dvojici sledovat fotoreportéry, se však zatím nevysvětlilo. - čtěte Fotograf odstupuje z poroty Miss ČR, přiznal vztah s finalistkou

Stejně nepříjemně zavařily mladé finalistce nahé fotografie, které se neslučují s předpisy Miss ČR, jež už jednou připravily o korunku Dianu Kobzanovou. Rozdíl je jen v tom, že je Venclová nefotila pro komerční účely.

Finále tradiční soutěže krásy proběhne 24. října v přímém přenosu České televize. Doprovodnou kategorií Miss ČR bude i volba Miss Internet, která již brzy proběhne na stránkách iDNES.cz.