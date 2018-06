Finalisté SuperStar prožívají peklo

"Všichni prožívají veliký stres a frustraci. Jejich pocity se dají přiblížit napětí gamblera, který vsadil všechny peníze na jednoho koně," vysvětluje Cimický.

"Uklidňuje je sice pocit, že když budou dobří, mohou uspět. Na druhé straně ale dobře vědí, že musejí mít dostatečný počet fanoušků, kteří jim postup vybojují. To už nemohou přímo ovlivnit a nejstrašnější pocit člověka je pocit nejistoty a bezmoci," říká psychiatr.

"Vědomí, že soutěžící nemohou ovlivnit přímo běh věcí, je velmi stísňující. Stres se může projevit v mnoha podobách, třeba i úbytkem na váze," dodal.

Horváth: Nervozita stoupá

Slova odborníka potvrzují i samotní aktéři finálových bojů. S dramatickými okamžiky se každý těžce vyrovnává. Přiznává to i kliďas Vlastimil Horváth. "Nervozita stoupá s tím, jak počet soutěžících klesá. Mám ale občas spíš smíšené pocity. Čím jsem v soutěži déle, tím víc jsem otrkanější. Přestávám brát všechno to napětí tak vážně a začínám se soustřeďovat na to, co je nejdůležitější. Přiznám se ale, že noci ze soboty na neděli nemám moc klidné," prozradil.

Kritický den Kláry Zaňkové

Klára Zaňková prožívá celý týden v pohodě. Napětí se u ní dostavuje s železnou pravidelností až v sobotu odpoledne. "Přes týden to ještě jde vydržet. Žiji jako každý jiný člověk, chodím ven, koukám na televizi a podobně. Velké nervy ale pokaždé přijdou v sobotu odpoledne, kdy začínáme zkoušet. Chci být co nejlepší a podat výkon, za který pak v neděli nebudu stydět. Pžežít tu dobu do nedělního večera mi dává hodně práce," říká Klára.

Bende dostává nářez

Pert Bende už patří mezi zkušené hudební harcovníky. Prošel v minulosti několika finálovými boji známých soutěží a se svou skupinou několikrát hrál na finálových koncertech festivalu Porta před tisícihlavým publikem. "Přes týden máme hodně práce a na nervozitu není moc času. Probíhají korepetice zpěvu a celý týden pilujeme skladbu, kterou budeme zpívat. S kostymérkami vybíráme oblečení a pak jsou generálky. Ty jedeme několikrát za sebou, a tak nervozita trochu ustoupí. Hlavní koncert v přímém přenosu je ovšem hodně velký nářez pro nervy každého z nás," přiznal se Petr Bende.

Gába prožívá trému naplno

Na rozdíl od Petra se napětí dostavuje ke Gábě Al Dhábě už v sobotu odpoledne. Tvrdí, že z trémy není úniku. "Mám pocit, že přes týden u mě nervy moc nepracují, protože máme pořád co dělat. Nervózní začínám být až na generálce. Uklidnit se nejde, na to pro mne neexistuje žádný recept. Člověk prostě v té trémě být musí a nedá se z ní uniknout. Když navíc pak na koncertu nastoupí diváci a hala je plná, tak moje nervy zapracují naplno," povzdychla si zpěvačka.