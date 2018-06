Muži roku pilovali rétoriku, pak laškovali s Decastelo a Mesarošovou

Zatímco soutěžící České Miss jezdí na soustředění do exotických zemí, mužům musí stačit obec Lhota na Kladensku. Vůbec jim to ale nevadilo a víkend si užili, protože se do něj vešla nejen práce, ale i zábava.

Nejprve se dvanáct finalistů zúčastnilo jazykového testu, pak je čekal kurz rétoriky se slavným hercem a pedagogem Janem Přeučilem.

Jan Přeučil vedl na soustředění finalistů Muže roku kurz rétoriky.

Dusno v improvizované učebně ale brzy vyměnili za bazén, u něhož už vystavovaly těla v plavkách Eva Decastelo s bývalou manželkou svého muže Štěpánkou, svá umělá ňadra si tu slunila i Dominika Mesarošová. Ta je v současné době sama, takže s finalisty laškovala a možná si mezi nimi vybírala i potenciálního partnera.

Večer čekala na všechny Yakuza party, kde to dvojnásobná matka Eva Decastelo pořádně roztočila. "Čeká mě nyní stěhování a potřebuji načerpat síly, proto mě manžel pustil si odpočinout a zapařit si. Mám to jen jednou za rok, takovou pořádnou pařbu," řekla moderátorka.

Na přehlídku spodního prádla pak dorazila i zpěvačka Michaela Nosková, která všechny šokovala svou štíhlostí. "Už by neměla hubnout, je kost a kůže," řekla Decastelo.

Finalistům přijel poradit i Muž roku 2011 Martin Gardavský, který se ukázal i s přítelkyní Dennis. Nový Muž roku bude zvolen 24. srpna v Náchodě.