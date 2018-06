Finalisté se museli rozloučit se Soňou

Už se stalo tradicí, že soutěžící vypadávají v pořadí holka – kluk. Po Karolíně, Alešovi, Tereze a Romanovi nyní vypadla Soňa a už to začíná zavánět čímsi nekalým. Nebo je to doopravdy náhoda? A jsou náhodami také ona tajemná znamení, o kterých vypadnuvší finalisté vždy hovoří, když vysvětlují, jak věděli, že vypadnou právě oni?

Hned na začátku mě trochu rozhodil Leoš Mareš, který se nejspíš začíná do superstárovských osudů až moc zaplétat a přestává být rádoby nestranným moderátorem. I když od začátku hrál roli dobráka, který drží se soutěžícími a je proti porotě. Ale nyní už začíná stranit i jednotlivým soutěžícím a to podle mě není dobré.

Leoš Mareš se netajil tím, že jeho oblíbencem je Roman Lasota. Ovšem dávat to tak okatě najevo… Roman se přišel na pondělní vyřazování podívat a seděl hned za porotou. Leoš Mareš o něm začal mluvit, přestože v jiných vyřazovacích kolech tolik prostoru exfinalistům nedával. Když ovšem zabrali Romana, zjistili diváci, že vedle něj sedí také Tereza Najdekrová. Ale Leoš Mareš neměl ani tolik slušnosti, aby ji alespoň pozdravil nebo přivítal. Jako by tam Tereza prostě vůbec nebyla.

Hudebního hosta jsme se tentokrát nedočkali, ale přesto jsme měli o "zábavu" postaráno. Šestice finalistů si totiž připravila další společnou hitovku, tentokrát Thank You For The Music od Abby. A byl to snad ještě horší propadák než společní nedělní Beatles. Nejen že soutěžícím to vůbec neladilo dohromady, ale neladilo jim to ani s kapelou, která sama o sobě hrála tak falešně, že i hudební analfabeti si zacpávali uši. To se radši nemělo zpívat a hrát vůbec…

Nemohu se ubránit, abych nezmínila i Hvězdnou Pěchotu, ze které vypadl "uspávač hadů" Milan Kuba. Ano ten, který si tak nezaměnitelně šlapal na jazyk a dokázal rozplakat i Klezlu. Ten ale pak přiznal, že ho k tomu svedl hlavně okolostojící štáb.

Porota se tentokrát jednomyslně shodla na tom, že vypadne nebo by měla vypadnout Soňa Pavelková.

Leoš Mareš pak tedy rychle rozdělil finalisty na postupující, a to v tomto pořadí: Zbyněk, David, Bára. Martina, Soňu a Leonu usadil na lavici smrti. Z této trojky ale ještě potěšil Leonu, kterou poslal zpět mezi postupující.

Ještě před vyhlášením vypadávajícího finalisty ovšem opět neopomněl zmínit Romana Lasotu v souvislosti s nedělním koncertem Bryana Adamse (Roman zpíval jeho píseň v semifinále).

Z trojice adeptů zbyla reálně nejslabší dvojka Martin – Soňa. Nenapínal ale a rychle oznámil jméno nepostupujícího: Soňa Pavelková. Očekávaný řev nespokojených fanoušků se tentokrát neozýval a nastalo nezvyklé ticho.

Ondřej Hejma okomentoval Sonino vypadnutí slovy: "Ty máš možnost něčeho dosáhnout, ale v posledních kolech jsem měl pocit, že jsi ztratila ten tah na branku." Iloně Csákové dokonce ukápla slzička.

Soňa ještě zazpívala A Hard Day´s Night. Do té doby neuronila ani slzu. To přišlo až po medailonku na rozloučenou.