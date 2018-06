Finalisté Muže roku slavné porotkyně nesváděli, antikoncepcí byly děti

Soustředění finalistů Muže roku letos proběhlo na Statku česká lípa v Myslovicích na Plzeňsku. Rodinné prostředí si užívaly především hvězdné porotkyně se svými ratolestmi, protože doma už naplno vedou rodinné životy. Svalnatí a mladí soutěžící tak oproti jiným ročníkům museli víc než kdy jindy ovlivňovat "veřejné mínění" pouze tím, jak se verbálně a charakterově prezentují, a nikoliv vypracovanými těly jako možným nástrojem k flirtu a svádění.

"Myslím, že ty naše děti byly pro ně všechny absolutní antikoncepcí. V tomhle směru byli kluci naopak velmi galantní, pomáhali mi s kočárkem, při odjezdu mi nosili věci do auta a vůbec se chovali mile. Poprvé za tu dobu, co na Muži roku spolupracuju, jsem si uvědomila, jak se rodinné uspořádání u nás všech změnilo. S Kateřinou Kristelovou jsme obě vdané, Vlaďka Erbová po rozvodu šťastně zamilovaná," přemítala o víkendu Eva Decastelo, jež na soustředění vzala nejen mladší dceru Zuzanu, ale i svou maminku. Manžel René a starší syn Michal tak měli pánskou jízdu.

Vlaďka Erbová, Kateřina Kristelová a Eva Decastelo

Neoficiální část soustředění začala už v pátek na nedaleké, typické obecní diskotéce. Byl to okamžik, kdy všichni mohli setřást případnou nervozitu a únavu a mimosoutěžně se poznávat. Tady se mimochodem odehrál jeden z nejkurióznějších zážitků - všichni, včetně VIP poroty, museli zaplatit vstupné, přestože se vědělo, že návštěva delegace bude pro místní podnik šancí, jak se zviditelnit. V takových okamžicích existuje nepsané pravidlo přivítat hvězdné hosty nejen bezplatným vstupným, ale i nějakým aperitivem. Nic takového se ale k překvapení všech nekonalo.

"Jen to poprvé za osm let, co jsem na diskotéce musela platit vstupné. Sice stálo dvacku a na buben nikdo nepřišel, ale jak si člověk zvykne, že do podobných podniků jezdí pracovně, podobný zážitek ho prostě dostane," komentovala se smíchem Decastelo.

Rozcvička finalistů Muže roku

Druhý den pobytu už byl ve znamení nezbytných oficialit. Mezi ně patřilo i focení finalistů v přírodě. Bez fyzické aktivity se ale neobešli. Jejich kondici si porotkyně testovaly na sportovním dopoledni, kdy se běhalo, cvičilo i posilovalo. A zatímco zdatní muži s přehledem zvládli přes sto kliků na jeden zátah, hvězdné sekundantky měly co dělat, aby zvládly alespoň deset poctivých. "Kde jsou ty časy, kdy jsme byly ve formě," cedily mezi zuby Kateřina Kristelová, Vlaďka Erbová i Eva Decastelo.

Odpolední část programu už nabídla první soutěžní volbu, úkolem bylo najít českého zástupce Muže roku, který bude reprezentovat Českou republiku na soutěži Manhunt International. Do Jižní Koree nakonec porota pošle čtyřiadvacetiletého Martina Gardavského. Student z Mořiny vysoký 188 cm byl jednoznačným favoritem.

"Strašně milý kluk s velikých charismatem. Na nic si nehraje, a je to vážně fešák. A je to můj favorit i pro finále," uvedla Eva Decastelo, s níž souhlasily i Vlaďka Erbová a Kateřina Kristelová.

Martin Gardavský

"Považuju tenhle ročník za nejsilnější ze všech, a to jezdím na Muže roku už osmým rokem. Co mě trošičku u některých finalistů vadilo, je chuť stát se slavným okamžitě a udělat pro to takřka cokoliv. Myslím, že základem je netlačit na pilu a sázet na sympatie, které přirozeně vyzařuje skoro každý kluk, pokud není urputný. Martin Gardavský byl milej, vyzařoval velkým charismatem a u všech zabodoval," doplnila Kristelová. "Netřeba víc komentovat. Holky všechno řekly. Martin je pro mě favoritem na celkového vítěze," dodala pak Erbová.

Dvanáctka finalistů Muže roku je jako každoročně složena z šesti Čechů a šesti Slováků. Mezi slovenskými muži se kandidát pro Manhunt nevolil, protože organizátor zatím slovenskou licenci nevlastní.

Eva Decastelo, David Novotný a Kateřina Kristelová

Finále Muže roku 2011 se odehraje 26. srpna v Náchodě. Celkový vítěz pojede na světovou soutěž Mister International. "Pokud by se celkovým vítězem stal opět Martin Gardavský, pojede na Mister International a Vicemuž roku pocestuje na Manhunt. Vítěz totiž nemůže jet na dvě soutěže zároveň. Je to v pravidlech obou světových soutěží mužské krásy," vysvětlil pořadatel Muže roku David Novotný.