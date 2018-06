Finalisté Muže roku jsou kompletní, slavné ženy jejich těla neberou

"Mně se nahý chlap vůbec nelíbí. Ale vůbec," uvedla Eva Decastelo, která večer spojený s představením dvanáctky finalistů moderovala. Podobně překvapivě mluvila i moderátorka Lucie Salamé Koňaříková. "Ani nevím, jestli se na proporce nahého chlapa někdy dívám. A pokud ano, většinou je tma," smála se dlouholetá průvodkyně finálového večera.

O titul Muž roku České a Slovenské republiky se popere celkem šest studentů, jejichž soupeři se stanou fotbalista, policista, počítačový expert, obchodník, finanční poradce a projektant.

Z profesí mladíků, kterým je mezi dvaceti a třiceti lety, je patrné, že Muž roku není jen soutěží krásy. "Nestačí, aby to byl jenom model nebo věšák na obleky. Musí být i charismatický a zajímavý. Měl by být reprezentativní osobností, která se neztratí ani ve světě," řekl iDNES.cz pořadatel akce David Novotný.

Letošní finalisté soutěže Muž roku s Martinem Zachem a Davidem Novotným

Do poroty jako již tradičně pozve známé osobnosti, mezi nimiž nebude chybět ani bývalá moderátorka a politička Jana Bobošíková, která svoje jméno spojuje se soutěží Muž roku již osm let. "Myslím, že soutěž má vzrůstající úroveň, což je samozřejmě dobře. Pokud jde o letošní finalisty, už jsem se porozhlédla, kdo by se mi líbil fyzicky. Ale o kráse to opravdu není. Rozhodnutí padne až na finále," uvádí Jana Bobošíková.

Soutěž Muž roku České republiky se letos koná již podvanácté, pro slovenské finalisty počtvrté. Letos zaslalo přihlášku celkem 643 mladíků.

Kromě soutěžících se o finálový program Muže roku postarají 26. srpna v Náchodě i Marek Ztracený, Olga Lounová či Debbie. Pánové se pak budou představovat během promenády v plavkách, ve volné disciplíně i v rozhovorech s porotci.