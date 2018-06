Finále SuperStar sledovaly tři miliony

SUPERSTAR ON-LINE:

Na tiskové konferenci těsně po skončení pořadu Aneta prohlásila: "Já nevím, co mám říct. Je to hrozně nádherný pocit a já všem děkuji, že mě na tohle místo dostali a doufám, že je nikdy nezklamu v tom, co budu dělat a doufám, že se jim to bude i nadále líbit."

Na přímý přenos první části Česko hledá SuperStar se dívaly od dvaceti hodin 3 milony 342 tisíc diváků. "Více než tři miliony diváků čekalo u televizních obrazovek, kdo se stane historicky první česko SuperStar. Bylo to 84 procent všech lidí, kteří se v tu chvíli dívali na televizi," řekl mluvčí Novy Dan Plovajko.

Poslední pořad Česko hledá SuperStar uvede televize Nova naposledy v neděli 27. června pod názvem "To nejlepší ze SuperStar". Celou soutěží diváky provede moderátorská dvojice Laďka Něrgešová a Ondřej Brzobohatý. Uvidí sestřihy ze základních i následujících kol i to, co se do předcházejících dílů ani nevešlo. "Kromě toho se diváci také dozvědí, jak vypadalo jejich hlasování v jednotlivých kolech a kolik kterému soutěžícímu v jednotlivých kolech přišlo hlasů," dodává Dan Plovajko.

Českou SuperStar je Aneta Langerová

Gott sympatizoval s vyzrálejší sedmnáctiletou Anetou, zatímco Vondráčková vidí budoucnost v o rok mladší Šárce. Diváci dali za pravdu Gottovi. Víc hlasů - 79 procent dostala ve velkém finále Aneta Langerová. - více o Anetě zde

Hned v úvodu večera zazpívaly obě finalistky písničku Ladies Night. Pak následovala tři sóla pro každou z nich. Zazněly dvě písně z minulých kol: Porota Anetě vybrala Thank You od Alanis Morissette, druhou - Out of Love od Anastacie si vybrala sama. Šárce Vaňkové doporučila porota rockovou baladou I´m With You od kanadské zpěvačky Avril Lavigne, sama zvolila I Wanna Dance With Somebody od zpěvačky Whitney Houston. Třetí píseň Letím ke hvězdám od Maxover s textem od Ramonis, byla pro obě povinná.

Porota byla tentokrát k oběma shovívavá. Nejpřísnější kritika na adresu Šárky zazněla od Ondřeje Hejmy: "Byla jsi dobrá! Ale připomínám, že dobrá je za tři." Předseda poroty neušetřil po interpretaci písně Ve hvězdách ani Anetu: "Taneční muzice by se měla vyhýbat velkým obloukem," prohlásil.

Těsně před vyhlášením výsledků v závěru večera vynesla porota svůj poslední verdikt. Dva z porotců tipovali, že SuperStar se stane Aneta, druzí dva naopak jmenovali Šárku.

Ondřej Hejma: "Vidím dvě finalistky, jejichž sláva hvězd se dotýká. Jedna zpívá hudbu, která je mému srdci blizká, koupím si její CD a budu ho poslouchat v autě. Hudba druhé se na mě bude valit ze všech stran, její tvář z plakátů, fotek a z televize, bude pop idolem a její jméno je Šárka Vaňková."

Gábina Osvaldová: "Mému srdci bližší byla Aneta."

Ondřej Soukup: "Už to není o zpěvu. Strašně moc pravdy je na tom, co říkal předseda. SuperStar je Šárka, protože Aneta je niternější, hlubší zpěvačka a myslím, že jí ani tak o titul superstar nejde."

Milan Herman: "Už teď je jasné, že obě si zaslouží, aby vydaly desku, každá má své fanoušky. Vzhledem k tomu, že jsem založením taky rocker, tak bych hlasoval pro Anetu."

Televizní diváci poslali v neděli dvěma posledním finalistkám soutěže Česko hledá superstar rekordních 2 980 974 hlasů.

