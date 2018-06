Finále Miss ČR bude v Tunisku

Proč zrovna Tunisko?

"Tenhle bláznivý nápad měl majitel společnosti Blue Style, s nímž jsme spolupracovali už dříve a nyní uzavřeli tříletou smlouvu. On pochází právě z Tuniska, i když už 15 let žije v Česku, ale svou zemi má rád, proto ji navrhl. Postupně jsme o tom nápadu mluvili stále vážněji, obhlédli místo a domluvili se na spolupráci i s tamním ministerstvem cestovního ruchu," říká prezident Miloslav Zapletal.

Zdravotních potíží v exotickém kraji se krásné dívky obávat nemusí. Budou pít jen balenou vodu, která se prý na Saharu poveze přímo z Čech.

Rozpočet na soutěž krásy se se změnou místa konání pochopitelně zvýší.

"Střízlivý odhad je navýšení o padesát procent," míní Zapletal. Pro diváky, kteří budou volit pomocí SMS zpráv, se však nic nezmění. "Ceny esemesek budou tradiční, protože budou zpracovávány v tuzemsku a počítačem přenášeny do úst moderátorů," ubezpečuje Zapletal.

Lidé nebudou, tak jako letos, rozhodovat o Miss ČR, ale zvolí si Miss sympatie. Obě dívky však vyhrají stejné ceny v hodnotě kolem tří milionů korun. Stejnou odměnu dostanou také patroni obou vítězek. Miss ČR 2006 zvolí opět porota. O jejím složení se teprve jedná.

Vedle Jana Čenského se do moderování větší měrou než posledně zapojí také herec Tomáš Matonoha. Ten v minulém ročníku podle Zapletalových slov "jen zlobil". Do soutěže krásy se budou moci přihlásit i patnáctileté a šestnáctileté dívky, z nichž si ty nejvhodnější vybere modelingová agentura Czechoslovak Models, nabídne jim práci a bude je připravovat do příštích ročníků soutěže Miss ČR.

Korunku vítězce předá osobně dosavadní Miss ČR Lucie Králová. Ta už teď, na rozdíl od doby, kdy loni přebírala korunku pro miss, není sama. "Už mám přítele. Věřím, že to jednou bude otec mých dětí. Zatím však jeho jméno neprozradím," řekla.