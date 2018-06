Finále Britain´s Got Talent: Susan Boyle skončila druhá

Nezaměstnaná Skotka si ale zoufat nemusí: pokud jde o přízeň internetových fanoušků, jednoznačně jí patří první místo. Všechna její vystoupení v soutěži se totiž stala celosvětovým trhákem a na internetu je zhlédly miliony lidí.

SUSAN BOYLE v soutěži Britain´s Got Talent



Během finálového večera Boyle zazpívala píseň I Dreamed A Dream z muzikálu Bídníci, kterou naprosto ohromila porotu i diváky již v prvním kole soutěže a která ji katapultovala ke globální slávě.

Bezprostřední reakce skupiny Diversity, která Britain´s Got Talent vyhrála (30. května 2009)

Cena pro vítěze Skupina Diversity získala v přepočtu více než tři miliony korun a čeká ji vystoupení před královnou

Při vyhlašování trojice nejlepších z finálové desítky popocházela po pódiu sem a tam a když zjistila, že skončila druhá, vypadala prý skoro, jako by se jí ulevilo. Vítězné taneční skupině pak složila poklonu. "Jsou nejlepší. Jsou velmi zábavní. Chlapci, přeji vám všechno nejlepší," řekla Boyle, která se pak divákům několikrát uklonila, udělala pár tanečních pohybů a odešla z jeviště.

"Bylo to jediné vystoupení, které si dneska zasloužilo maximum bodů," řekl vítězné skupině Simon Cowell, jeden porotců, který taneční kreace skupiny přirovnal k naprosté dokonalosti.

JAK TO VŠECHNO ZAČALO

Pro Susan, která nikdy nebyla zvyklá na takovou míru pozornosti, byl poslední týden soutěže velmi složitý. Při konfrontaci s dvěma reportéry ztratila trpělivost a musela zasáhnout policie. Podle organizátorů soutěže dokonce zvažovala, že kvůli velkému tlaku veřejnosti odstoupí. Poslední dny prý často plakala a nervy měla doslova na pochodu.

V rodné vesnici Blackburnu měla Susan Boyle velkou podporu

Palce Susan Boyle drželi ve finále i obyvatelé malé skotské vesnice Blackburn, která je jejím domovem. Po celé obci se objevily plakáty na její podporu a přátelé a sousedé se večer sešli v místní hospodě, aby společně sledovali její vystoupení.

"Znám ji tolik let," řekla její dvaasedmdesátiletá sousedka Margaret Yuleová. "Je to báječné děvče a bude se jí dařit, ať se stane cokoliv. Susan záleží na zpívání a sláva a bohatství ji nezmění."

Fanoušci Susan Boyle z Česka by mohli svou hvězdu osobně pozdravit v Praze. Na přelomu června a července by měla přijet do metropole, kde bude natáčet desku s Českým národním symfonickým orchestrem. "Susan by měla v Praze strávit dva až tři dny," řekl iDNES.cz za těleso Dušan Mihely. - čtěte Stamilionový miláček z YouTube Susan Boyle přijede do Prahy natáčet album