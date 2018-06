Filmový horor Moucha se v Indii stává skutečností

15:11 , aktualizováno 15:11

Indickým vědcům se podařilo vyvinout druh mušky s lidským genem a nyní na ní chtějí testovat léky proti rakovině. Vědci doufají, že "polidštěná" moucha pomůže vytvářet preparáty podstatně rychleji a laciněji. Uvádí to list The Indian Express. Odborníci z haidarábádského Centra buněčné a molekulární genetiky Púnám Bhandari a L. S. Šašidhár vyvinuli mouchu, do jejíž genové struktury byly zavedeny prvky lidského genomu.