Start Varů: Marešovy námluvy, odhalená Verešová a unavení politici

Například moderátor Leoš Mareš dorazil zcela sám, bez jakéhokoliv doprovodu. Pro iDNES.cz uvedl, že přijel především pracovně, neboť hned druhý den musí zase odjet a v neděli dokonce zamíří na tábor se synem Jakubem.

"Moje cesta je polopracovní. Mám tu nějaké schůzky s manažery různých televizí," mlžil moderátor. Na přímý dotaz, která z televizí kromě Novy o ně projevila zájem, nechtěl být sdílnější. "Mám tady nějaké pracovní schůzky," dodal.

MFF KV 2012 - Leoš Mareš

Podobně pojali festival i manželé Andrea Verešová a Daniel Volopich, kteří vůbec poprvé přijeli bez dětí.

"Průběžně se tu zdržím celý týden, budu pracovat i odpočívat, každý den je nějaká akce, ale každou volnou chvilku budu chtít být s rodinou. Je to poprvé, co s sebou nemáme děti. Po předchozích zkušenostech jsme vyhodnotili, že bude lepší, když zůstanou doma," řekla iDNES.cz Verešová, jež oslnila italským modelem, který byl jako stvořený pro tropický večer: odhaloval velkou část zad a obešel se bez podprsenky.

To politické špičky, mezi nimiž se vyjímali prezident republiky Václav Klaus, šéfka Sněmovny Miroslava Němcová či kandidát na hlavu státu Jan Fischer přijeli do Karlových Varů vypnout, přestože přiznali, že nad politickými otázkami dumali do poslední možné chvíle.

"Snažím se odpočívat, to by bylo špatné, kdybych nedokázala vypnout hlavu. Svět není jenom politika," uvedla Miroslava Němcová, jíž nezaskočil ani dotaz, jestli jí hlavou přece jen nelétala jména, která nyní "tahají" za politické nitky. "Chvilku ano, ale teď už jsem na tom líp. Už to mám za sebou," smála se.

Prezidentský kandidát Jan Fischer s manželkou se jako jeden z mála pohyboval mimo VIP prostory. Byl více mezi lidmi, což prý byl také jeden z účelů cesty.

VIDEO: Vary začaly - hvězdy hodnotí hvězdy Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

"Mám nějaká jednání, ale pokusím se stihnout jak filmy, tak procházku po kolonádě. Ideální by bylo obojí. Mám tu navíc hodně schůzek," přiznal Fischer.

Ryze odpočinkový byl zase večer hlavy státu Václava Klause, který ke stolu usedl nejen s manželkou Livií, ale i s mladším synem Janem a jeho manželkou Veronikou.

"Atmosféra ve Varech je vždycky unikátní, proto sem člověk jezdí rád. Ale pracovat jsem musel. Přijel jsem sem kolem páté hodiny rovnou z práce," uvedl Klaus pro iDNES.cz.