Vary přejí lásce: Šmuclerová a Hašek, ale i Kuchařová s Brzobohatým

"Jsem rád, že tu můžeme být spolu. Přišli jsme si tenhle víkend užít. Moc se na to těším," řekl iDNES.cz Dominik Hašek, který s Libuší Šmuclerovou randí od konce minulého roku. I když vztah nikdy netajili, filmové Vary jsou jejich první významnější společenskou událostí.

Oba přiznali, že se těší hlavně na filmové zážitky, byť se hned na jejich startu lehce orosili.

"Řekneme pravdu? Zapomněli jsme si lístky na pokoji, ale naštěstí jsme dokázali zařídit, aby nám přišly mmskou," přiznala na zahajovacím ceremoniálu Šmuclerová, jež bývalého hokejového brankáře vnímá jako největší chodící filmovou encyklopedii.

"Když slyším, kolik toho Dominik o filmech ví, mám pocit, že by s přehledem vyhrál soutěž, kde by hlavním kritériem byla právě znalost filmů a hvězd."

"Filmu jsem se hodně věnoval v Americe. Vím hlavně o letech minulých, ve Varech si oživím tu současnost," dodal Hašek.

Největší filmový svátek v Česku si nenechala ujít ani topmodelka a jediná česká Miss World Taťána Kuchařová, jež je už několik měsíců spojována s muzikantem Ondřejem Brzobohatým.

Taťána Kuchařová (48. ročník MFF Karlovy Vary)

"Jsme tady spolu, ano, to je pravda," odpověděla poněkud vyhýbavě Kuchařová na otázku, jestli s Brzobohatým skutečně je. Jelikož však po červeném koberci kráčeli ruku v ruce, spekulace jsou zřejmě zbytečné.

"Jsem tu kvůli filmům i večírkům, ale hlavně pracovně. Mám tu několik schůzek a v pondělí především charitativní golfový turnaj," doplnila Kuchařová.

VIDEO: Celoroční práce se povedla, říká Bartoška o festivalu Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Spokojenost na tváři měl i herecko-režisérský pár Martha Issová a David Ondříček, kteří do Karlových Varů dorazili i s roční dcerou Františkou. "Hodlám si dopřát filmový zážitek, kvůli tomu jsem tady. Ale samozřejmě to pojmu tak, aby mě to úplně nezničilo. Navíc se musíme vystřídat v hlídání Františky. Naštěstí tu mám kamarádku Lenku, která mi s ní pomáhá."

Vedle Johna Travolty se měla stát hvězdou letošního festivalu i herečka Audrey Tautou, ale před dvěma dny svou účast zrušila. Prezident filmových Varů Jiří Bartoška na kameru iDNES.cz uvedl, že je za tím zranění. "Údajně měla nehodu na kole a zranila se. Moc mě to mrzí, ale to je holt život," řekl Bartoška, který letos slaví dvacet let ve vedení festivalu.